- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 373
- Время на прочтение
- 2 мин
Известный украинский футболист с женой и дочерью чуть не погиб в страшном ДТП
Василий Кравец вместе с семьей попал в жуткую автомобильную аварию.
Защитник харьковского "Металлиста 1925" Василий Кравец попал в ужасное ДТП с женой и дочерью.
"Я благодарю Бога, что спас наши жизни! Спасибо всем за поддержку, все живы",
– сообщил Кравец на своей странице в Instagram.
Также в своем Instagram инцидент прокомментировала жена футболиста Ярина Кравец.
"Это мы... И мы чудом божьим остались живы... Нас зажало между фурами... От машины ничего не осталось! Это настоящее чудо божье, я не понимаю, как мы остались живы", – написала жена Кравца.
По информации ГСЧС , авария произошла во вторник, 16 декабря, на трассе М-06 Киев-Чоп вблизи села Тараканов Дубенского района с участием трех грузовых и легкового автомобилей.
В результате столкновения в легковом автомобиле были зажаты двое пассажиров. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали женщину 1996 года и ее дочь 2020 года рождения. Еще один пострадавший выбрался из автомобиля самостоятельно.
Все пострадавшие госпитализированы в Дубенскуб городскую больницу. Водители грузовых автомобилей не пострадали.
Движение транспорта на этом участке дороги временно осуществлялось в реверсном режиме. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
28-летний Кравец является воспитанником львовских "Карпат", где в 2014 году начал профессиональную карьеру. Позже он выступал за испанские "Луго", "Леганес", хихонский "Спортинг", а также польский "Лех".
После возвращения в Украину защитник играл за "Ворсклу", "Днепр-1" и "Полесье", а летом 2024 года присоединился к "Металлисту 1925".
Кравец имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Украины. В 2018 году его вызывали в взрослую команду "сине-желтых", но он так и не дебютировал за национальную сборную.