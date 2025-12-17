ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
373
Время на прочтение
2 мин

Известный украинский футболист с женой и дочерью чуть не погиб в страшном ДТП

Василий Кравец вместе с семьей попал в жуткую автомобильную аварию.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Василий Кравец

Василий Кравец / instagram.com/vasyan3

Защитник харьковского "Металлиста 1925" Василий Кравец попал в ужасное ДТП с женой и дочерью.

"Я благодарю Бога, что спас наши жизни! Спасибо всем за поддержку, все живы",
сообщил Кравец на своей странице в Instagram.

Василий Кравец попал в ДТП с женой и дочерью / instagram.com/vasyan3

Василий Кравец попал в ДТП с женой и дочерью / instagram.com/vasyan3

Также в своем Instagram инцидент прокомментировала жена футболиста Ярина Кравец.

"Это мы... И мы чудом божьим остались живы... Нас зажало между фурами... От машины ничего не осталось! Это настоящее чудо божье, я не понимаю, как мы остались живы", – написала жена Кравца.

По информации ГСЧС , авария произошла во вторник, 16 декабря, на трассе М-06 Киев-Чоп вблизи села Тараканов Дубенского района с участием трех грузовых и легкового автомобилей.

В результате столкновения в легковом автомобиле были зажаты двое пассажиров. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали женщину 1996 года и ее дочь 2020 года рождения. Еще один пострадавший выбрался из автомобиля самостоятельно.

Все пострадавшие госпитализированы в Дубенскуб городскую больницу. Водители грузовых автомобилей не пострадали.

Движение транспорта на этом участке дороги временно осуществлялось в реверсном режиме. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

28-летний Кравец является воспитанником львовских "Карпат", где в 2014 году начал профессиональную карьеру. Позже он выступал за испанские "Луго", "Леганес", хихонский "Спортинг", а также польский "Лех".

После возвращения в Украину защитник играл за "Ворсклу", "Днепр-1" и "Полесье", а летом 2024 года присоединился к "Металлисту 1925".

Кравец имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Украины. В 2018 году его вызывали в взрослую команду "сине-желтых", но он так и не дебютировал за национальную сборную.

Дата публикации
Количество просмотров
373
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie