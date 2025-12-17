"Динамо" оголосило про призначення повноцінного головного тренера

Ігор Костюк / © ФК Динамо Київ

Ігоря Костюка офіційно призначено головним тренером київського "Динамо".

Про це повідомив президент клубу Ігор Суркіс у коментарі пресслужбі "біло-синіх".

Костюк, який після звільнення Олександра Шовковського був виконувачем обов'язків керманича першої команди "Динамо", тепер став повноцінним головним тренером.

"Ігор Володимирович – талановитий тренер, який вже багато років працює у нашому клубі. Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топчемпіонатах.

Він добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди. Це тренер, який вміє знаходити правильний підхід до гравців.

Протягом роботи в клубі Костюк довів свій професіоналізм та високу кваліфікацію, добре проявив себе виконувачем обов'язків головного тренера у вкрай складний для команди період.

Керівництво клубу повністю довіряє Ігорю Володимировичу і вважає, що він здатен вивести команду на належне місце в українському і європейському футболі", – розповів Суркіс.

Під керівництвом Костюка динамівці вже провели чотири матчі: зазнало поразок від "Полтави" (1:2) та "Фіорентини" (1:2), а також здобуло перемоги над "Кудрівкою" (2:1) і "Вересом" (3:0).

На замову паузу в УПЛ столичний гранд вирушив на четвертому місці в турнірній таблиці з 9-очковим відставанням від лідерів чемпіонату – ЛНЗ і "Шахтаря".

Завершить 2025 рік "Динамо" номально домашнім матчем останнього туру основного раунду Ліги конференцій з вірменським клубом "Ноа", який відбудеться у четвер, 18 грудня, у польському Любліні.

Нагадаємо, "Динамо" достроково втратило шанси на вихід до плейоф Ліги конференцій.