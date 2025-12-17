ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
2 хв

"Динамо" оголосило про призначення повноцінного головного тренера

Ігор Костюк став повноцінним головним тренером "біло-синіх".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ігор Костюк

Ігор Костюк / © ФК Динамо Київ

Ігоря Костюка офіційно призначено головним тренером київського "Динамо".

Про це повідомив президент клубу Ігор Суркіс у коментарі пресслужбі "біло-синіх".

Костюк, який після звільнення Олександра Шовковського був виконувачем обов'язків керманича першої команди "Динамо", тепер став повноцінним головним тренером.

"Ігор Володимирович – талановитий тренер, який вже багато років працює у нашому клубі. Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топчемпіонатах.

Він добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди. Це тренер, який вміє знаходити правильний підхід до гравців.

Протягом роботи в клубі Костюк довів свій професіоналізм та високу кваліфікацію, добре проявив себе виконувачем обов'язків головного тренера у вкрай складний для команди період. 

Керівництво клубу повністю довіряє Ігорю Володимировичу і вважає, що він здатен вивести команду на належне місце в українському і європейському футболі", – розповів Суркіс.

Під керівництвом Костюка динамівці вже провели чотири матчі: зазнало поразок від "Полтави" (1:2) та "Фіорентини" (1:2), а також здобуло перемоги над "Кудрівкою" (2:1) і "Вересом" (3:0).

На замову паузу в УПЛ столичний гранд вирушив на четвертому місці в турнірній таблиці з 9-очковим відставанням від лідерів чемпіонату – ЛНЗ і "Шахтаря".

Завершить 2025 рік "Динамо" номально домашнім матчем останнього туру основного раунду Ліги конференцій з вірменським клубом "Ноа", який відбудеться у четвер, 18 грудня, у польському Любліні.

Нагадаємо, "Динамо" достроково втратило шанси на вихід до плейоф Ліги конференцій.

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie