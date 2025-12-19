Навроцький після зустрічі із Зеленським зробив низку заяв: деталі

Кароль Навроцький і Володимир Зеленський. / © Associated Press

Сьогодні у Варшаві відбулася зустріч президентів України Володимира Зеленського і Польщі Кароля Навроцького. Цей візит українського лідера – «погана новина для Москви».

Про це заявив польський президент Кароль Навроцький, повідомляє The Guardian.

“Цей візит - гарна новина для Варшави і для Києва, а поганою - для Москви. Є доказом на те, що у стратегічних питання, у питаннях безпеки Польща, Україна та інші демократичні держави - разом”, - каже він.

За словами Навроцького, візит Зеленського до Польщі демонструє єдність поглядів на безпеку та оборону між Варшавою, Києвом та іншими партнерами в регіоні. Він наголосив: вони із Зеленським поділяють погляди на те, що РФ є «неоімперською, пострадянською» державою, яка становить небезпеку для регіону.

Він наголосив на підтримці Польщі суворих санкцій проти Росії, яка прагне «порушити міжнародний порядок» та дестабілізувати політичні системи.

“Мир в Україні повинен бути довгим, а не таким, що дасть можливість РФ перегрупувати сили”, - наголосив Навроцький і додав, що Російська загроза не почалася 2022-го з повномасштабної війни, а все почалося значно раніше.

Як повідомлялося, Навроцький сказав, хто може примусити Путіна закінчити війну. З його слів, це під силу президентові США Дональду Трампу.