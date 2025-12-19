Навроцкий после встречи с Зеленским сделал ряд заявлений: детали

Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский. / © Associated Press

Сегодня в Варшаве прошла встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Кароля Навроцкого. Этот визит украинского лидера — «плохая новость для Москвы».

Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий, сообщает The Guardian.

«Этот визит — хорошая новость для Варшавы и для Киева, а плохая — для Москвы. Является доказательством того, что в стратегических вопросах, в вопросах безопасности Польша, Украина и другие демократические государства — вместе», — говорит он.

По словам Навроцкого, визит Зеленского в Польшу демонстрирует единство мнений о безопасности и обороне между Варшавой, Киевом и другими партнерами в регионе. Он подчеркнул: они с Зеленским разделяют взгляды на то, что РФ является «неоимперским, постсоветским» государством, которое представляет опасность для региона.

Он подчеркнул поддержку Польши суровых санкций против России, которая стремится «нарушить международный порядок» и дестабилизировать политические системы.

«Мир в Украине должен быть длинным, а не таким, что позволит РФ перегруппировать силы», — подчеркнул Навроцкий и добавил, что Российская угроза не началась в 2022-м с полномасштабной войны, а все началось значительно раньше.

Как сообщалось, Навроцкий сказал, кто может вынудить Путина закончить войну. По его словам, это по силам президенту США Дональду Трампу.