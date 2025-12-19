Путин сделал циничное заявление о "завершении" войны в Украине

Владимир Путин. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Российский «фюрер» Владимир Путин цинично заявил, что якобы Украина отказывается от завершения войны мирными средствами. Мол, Москва этого не видит.

Об этом российский диктатор заявил во время ежегодных «Итог года с Владимиром Путиным».

По его словам, якобы Россия готова и даже «хочет» завершить войну «миром на основе принципов, изложенных президентом России летом 2024 года в МИД РФ».

Путин говорит, что в Кремле «чувствуют и знают» о «неких сигналах» от Украины, что они готовы вести диалог. Впрочем, нагло утверждает диктатор, Москва «пока не видит готовности Киева обсуждать территориальный вопрос».

«Россия готова завершить „конфликт“ (как в Кремле часто называют начатую войну — Ред.) на Украине, если будут устранены первопричины кризиса», — дерзко высказался «фюрер».

Напомним, диктатор Владимир Путин назвал условия завершения войны в Украине. По его словам, якобы в Киеве «не захотели выводить войска из Донбасса и после стамбульских переговоров и сейчас отказываются».