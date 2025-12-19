Супруги погибли, оказавшись в ловушке в сауне: что случилось

Сауна / © pexels.com

В престижном районе Токио обычный отдых превратился в смертельную ловушку для молодых супругов. Пара оказалась заблокированной внутри частной сауны во время пожара, где, как оказалось, аварийная сигнализация не работала годами.

Об этом пишет Metro.

37-летняя мастер маникюра Йоко Мацуда и ее 36-летний муж Масанари, владелец салона красоты, арендовали частную сауну в заведении Sauna Tiger, расположенном в районе Акасака. 15 декабря спасатели обнаружили супругов без сознания на полу — их головы были возле двери. После госпитализации оба умерли.

Полиция проверяет версию, что причиной трагедии могла стать неисправная дверная ручка, из-за которой пара не смогла выбраться наружу. Также следствие выяснило, что аварийная сигнализация в сауне, в частности кнопка тревоги внутри помещения, была выключена — вероятно, уже около двух лет.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования… и искренне сопереживаем горю и боли, которые невозможно передать словами», — говорится в заявлении, обнародованном на сайте Sauna Tiger.

Правоохранители сообщили, что в сауне нашли обгоревшее полотенце — это может указывать на то, что возгорание произошло из-за его контакта с раскаленными камнями. Кроме того, с кнопки тревоги была снята защитная крышка, что свидетельствует о вероятных попытках супругов воспользоваться ею для вызова помощи.

По словам полиции, персонал заведения отметил, что сигнализация не работала «примерно с 2023 года».

Общественный центр здравоохранения района Минато сообщил, что сауна начала работать в июле 2022 года, а последнюю проверку прошла в апреле 2023-го. Тогда, по данным центра, «существенных недостатков в оборудовании не обнаружили».

В заключительном заявлении Sauna Tiger подчеркнула, что рассматривает инцидент «чрезвычайно серьезно» и «полностью сотрудничает с расследованием пожарной службы». Также заведение объявило о временном прекращении работы и пообещало вернуть средства клиентам, у которых было бронирование.

