Подружжя загинуло, опинившись у пастці в сауні: що трапилось

Сауна / © pexels.com

Реклама

У престижному районі Токіо звичайний відпочинок перетворився на смертельну пастку для молодого подружжя. Пара опинилася заблокованою всередині приватної сауни під час пожежі, де, як виявилося, аварійна сигналізація не працювала роками.

Про це пише Metro.

37-річна майстриня манікюру Йоко Мацуда та її 36-річний чоловік Масанарі, власник салону краси, орендували приватну сауну в закладі Sauna Tiger, розташованому в районі Акасака. 15 грудня рятувальники виявили подружжя непритомним на підлозі — їхні голови були біля дверей. Після госпіталізації обоє померли.

Реклама

Поліція перевіряє версію, що причиною трагедії могла стати несправна дверна ручка, через яку пара не змогла вибратися назовні. Також слідство з’ясувало, що аварійна сигналізація в сауні, зокрема кнопка тривоги всередині приміщення, була вимкнена — ймовірно, вже близько двох років.

«Ми висловлюємо найглибші співчуття… та щиро співпереживаємо горю і болю, які неможливо передати словами», — йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Sauna Tiger.

Правоохоронці повідомили, що в сауні знайшли обгорілий рушник — це може вказувати на те, що займання сталося через його контакт із розпеченим камінням. Крім того, з кнопки тривоги була знята захисна кришка, що свідчить про ймовірні спроби подружжя скористатися нею для виклику допомоги.

За словами поліції, персонал закладу зазначив, що сигналізація не працювала «приблизно від 2023 року».

Реклама

Громадський центр охорони здоров’я району Мінато повідомив, що сауна почала працювати в липні 2022 року, а останню перевірку пройшла у квітні 2023-го. Тоді, за даними центру, «суттєвих недоліків в обладнанні не виявили».

У завершальній заяві Sauna Tiger підкреслила, що розглядає інцидент «надзвичайно серйозно» та «повністю співпрацює з розслідуванням пожежної служби». Також заклад оголосив про тимчасове припинення роботи та пообіцяв повернути кошти клієнтам, які мали бронювання.

До слова, малайзійська поліція перекваліфікувала справу про смерть 31-річної тайванської зірки Instagram Іріс Хсіє на вбивство після того, як її тіло знайшли у ванні готелю в Куала-Лумпурі. Останнім, хто перебував у номері з блогеркою, був відомий 42-річний репер Namewee, якого вже затримували через позитивний тест на наркотики та знайдені таблетки екстазі, проте звільнили під заставу після заперечення провини.