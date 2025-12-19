Які пільги мають батьки учасників бойових дій

Пільги батькам УБД

Реклама

Підтримка родин українських захисників є одним із ключових завдань держави Часто виникає запитання -: чи можуть батьки учасників бойових дій (УБД) розраховувати на пільги, якщо вони ще не досягли пенсійного віку? Відповідь ствердна: статус непрацездатності не є обов’язковим для основних комунальних пільг, але існують важливі умови.

Наявність посвідчення учасника бойових дій надає доступ до значної соціальної та комунальної підтримки. Батьки військовослужбовців із цим статусом також мають право на низку пільг, закріплених Законом України №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та актуальних правил Пенсійного фонду України.

Чи мають право працездатні батьки на пільги

Законодавство дозволяє батькам учасників бойових дій користуватися пільгами навіть у тому разі, якщо вони продовжують працювати. Головним чинником тут є не вік чи стан здоров’я, а факт спільного проживання.

Реклама

Коли військовослужбовець отримує статус УБД, він отримує право на 75% знижку на оплату комунальних послуг. Згідно із законом, ця знижка поширюється на самого пільговика та членів його сім’ї, які мешкають разом із ним. До переліку таких осіб належать:

Дружина або чоловік.

Неповнолітні діти.

Мати та батько (незалежно від працездатності), за умови спільного побуту та реєстрації за однією адресою.

Отже, якщо ви проживаєте разом із сином чи донькою, які мають статус УБД, ви офіційно входите до складу сім’ї, і на вашу частку споживання також нараховується знижка.

Перелік пільг для батьків (незалежно від працездатності)

За умови спільного проживання з дитиною-УБД, батьки мають право на:

75% знижки на квартирну плату: у межах соціальних норм (21 кв. м на особу плюс 10,5 кв. м на сім’ю).

75% знижки на комунальні послуги: постачання газу, електроенергії, води та опалення.Для осіб з інвалідністю знижка може становити 100%;

75% знижки на паливо: якщо будинок не підключений до системи центрального опалення.

Роль статусу «непрацездатні»: коли це важливо

Хоча для базових пільг працездатність не є критичною, термін «непрацездатні» з’являється у законі для надання додаткових переваг у двох випадках:

Реклама

Якщо сім’я складається виключно з непрацездатних осіб (наприклад, батьки-пенсіонери живуть самі або разом із дитиною-УБД), держава дозволяє розраховувати пільгу на газ для опалення на площу, що є удвічі більшою за стандартну — 42 квадратні метри на особу замість 21.

У разі загибелі військовослужбовця право на пільги як «члени сім’ї загиблого» надається лише непрацездатним батькам (пенсіонерам або особам з інвалідністю).

Що потрібно зробити для оформлення пільг

Головною вимогою є підтвердження спільного проживання. Якщо ви мешкаєте окремо від дитини-УБД, отримати ці пільги на власне житло неможливо. Якщо ж ви живете разом, алгоритм дій такий: