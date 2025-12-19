- Дата публікації
Віталій Кім розповів закордонним ЗМІ про очікування українців від мирних переговорів
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв'ю для Global News Today на Al Arabiya English розповів про настрої українців щодо дипломатичного завершення війни та наголосив на важливості умов, на яких має бути досягнутий мир.
Відповідати на запитання про прогрес у мирних зусиллях, очільник області зазначив, що українське суспільство, попри готовність боротися далі, відчуває значну виснаженість від тривалого конфлікту.
«Я очікую, що ці переговори матимуть ефект і результат у майбутньому, найближчому майбутньому, тому що наш народ справді виснажений. Наші люди не здаються. Ми можемо продовжувати боротьбу, але ми виснажені. Це правда. Нам потрібно говорити про це. І саме тому більшість людей в Україні, на мою думку, очікують, що результати цих переговорів зупинять війну», - сказав Кім.
Він також підкреслив, що будь-яка угода про припинення вогню повинна ґрунтуватися на принципах справедливості, адже Україна є стороною, що захищається від агресії.
«Я б хотів, щоб наші люди більше не гинули від рук загарбників, впевнений, що цей мир має бути справедливим, тому що ми захищаємося. Ми - не агресори, і ми захищаємо свою Батьківщину», - підсумував Віталій Кім.