Віталій Кім розповів закордонним ЗМІ про очікування українців від мирних переговорів

Відповідати на запитання про прогрес у мирних зусиллях, очільник області зазначив, що українське суспільство, попри готовність боротися далі, відчуває значну виснаженість від тривалого конфлікту.

«Я очікую, що ці переговори матимуть ефект і результат у майбутньому, найближчому майбутньому, тому що наш народ справді виснажений. Наші люди не здаються. Ми можемо продовжувати боротьбу, але ми виснажені. Це правда. Нам потрібно говорити про це. І саме тому більшість людей в Україні, на мою думку, очікують, що результати цих переговорів зупинять війну», - сказав Кім.

Він також підкреслив, що будь-яка угода про припинення вогню повинна ґрунтуватися на принципах справедливості, адже Україна є стороною, що захищається від агресії.

«Я б хотів, щоб наші люди більше не гинули від рук загарбників, впевнений, що цей мир має бути справедливим, тому що ми захищаємося. Ми - не агресори, і ми захищаємо свою Батьківщину», - підсумував Віталій Кім.