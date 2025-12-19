Путин назвал условия завершения войны в Украине

Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вести диалог о завершении войны «на основе принципов, изложенных в июне 2024 года».

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

По его словам, он не видит готовности обсуждать вопросы территорий со стороны Украины.

«Они не захотели выводить войска из Донбасса и после стамбульских переговоров и сейчас отказываются. Но мы чувствуем, что они готовы вести какой-нибудь диалог. Единственное, что я хочу сказать, мы тоже всегда об этом говорили, мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мной в июне прошлого года, и при устранении первопричин, повлекших за собой этот кризис», — отметил Путин.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что агрессивная риторика Владимира Путина не новая, однако способность России воевать дальше напрямую зависит от давления Запада.

Комментируя заявления российского диктатора о намерении продолжать оккупацию украинских территорий, Зеленский подчеркнул, что желание Путина воевать не совпадает с его возможностями, если будет работать санкционное давление.

Президент также подтвердил, что американская сторона убеждает в готовности Путина к завершению войны как в публичном, так и непубличном форматах. Украина поддерживает эту дипломатическую волну, но переговоры проходят непросто.