Переговори у США / © Associated Press

Переговорники від Білого дому та України домовилися про «рамкові домовленості щодо безпеки» та обговорили, які можливості стримування будуть необхідні в рамках мирної угоди для припинення війни з Росією.

Про це пише видання Bloomberg.

«Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з росіянами та кроки, які можуть призвести до припинення цієї війни», — йдеться у заяві США, опублікованій після зустрічі.

Американці та українці також домовилися про рамки домовленостей щодо безпеки та обговорили необхідні можливості стримування для підтримки міцного миру.

Однак, попри позитивні формулювання, мало що свідчило про значний прорив, який міг би сигналізувати про новий імпульс у переговорах.

Зять президента Дональда Трампа, Джаред Кушнер, та спеціальний посланник Стів Віткофф наприкінці цього тижня зустрілися у Флориді з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умеровим та очільником Генерального штабу генералом Андрієм Гнатовим у надії на досягнення мирної угоди.

«Віткофф та російські чиновники спочатку розробили рамкову угоду, яку США представили як відправну точку для переговорів, навіть попри те, що союзники по всій Європі відкрито побоюються, що ці зусилля змусять Україну піти на значні поступки. Адміністрація Трампа також нещодавно лобіювала європейські країни проти використання деяких із цих активів для підтримки позики на допомогу Україні, заявивши, що це може продовжити війну, за словами людей, знайомих із цим питанням», — зазначають журналісти.

«Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну відданість довгостроковому миру, включаючи кроки щодо деескалації та припинення вбивств», — йдеться у заяві США.

Що відомо про мирний план США

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. Один з головних пунктів стосувався територій і передбачав, що Крим, а також Луганську й Донецьку області визнають де-факто російськими.

Україна, США та європейські партнери 23 листопада у швейцарській Женеві розпочали серію переговорів. Після цього американський план скоротили від 28 пунктів до 19, врахувавши позицію України.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей.