Політика
162
1 хв

Американський конгресмен назвав "жартом" мирний план із 28 пунктів

Опрацьований на переговорах у Женеві за участі делегацій України та європейських країн мирний план є більш реалістичним.

Богдан Скаврон
Браян Фіцпатрік

Браян Фіцпатрік / © Associated Press

Член Палати представників США від Республіканської партії Браян Фіцпатрік назвав мирний план із 28 пунктів, який обговорювали делегації України США та європейських країн у Женеві, «жартом». За його словами, реалістичним є варіант із 19 пунктів.

Заяву конгресмена в коментарі журналістам цитує видання «Новини Live»

«План з 19-ти пунктів набагато реалістичніший, і, схоже, все рухається в потрібному напрямку. Але треба переконатися, що все йде за планом», — сказав він.

Браян Фіцпатрік додав, що не отримував жодного офіційного звіту щодо переговорів, які відбулися між спецпосланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Куншнером та російським президентом Володимиром Путіним у Москві.

Цей республіканець відомий тим, що активно просуває двопартійний законопроєкт про санкції проти країн, які допомагають Росії у війні проти України.

Нагадаємо, у Москві 2 грудня відбулася зустріч кремлівського диктатора Володимира Путіна із представниками США Стівом Віткоффом та зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Попри публічні заяви Кремля про «корисну й конструктивну» розмову, аналітики наголошують, що Путін не відмовився від своїх намірів продовжувати війну.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про телефонну розмову керівника української делегації Рустема Умєрова з американським спецпосланцем Стівом Віткоффом після переговорів у Москві.​

Президент Зеленський повідомив, що Україна готує нові зустрічі у Сполучених Штатах Америки для переговорів щодо завершення війни з Росією.

162
