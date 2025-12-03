Як мільярди нових дерев залишили частину Китаю без води: тривожне дослідження

Нові ліси у Китаї конкурують за воду з людьми та сільським господарством

Реклама

Протягом останніх десятиліть Китай реалізував наймасштабніші у світі проєкти з відновлення лісів. Таким чином у Піднебесній намагались зупинити деградацію земель та зміну клімату. Проте нове дослідження показало, що ці колосальні зусилля мали несподіваний побічний ефект. Мільярди висаджених дерев настільки вплинули на екосистему, що фактично змінили кругообіг води в природі, перерозподіливши її ресурси по території країни непередбачуваним чином.

Про це пише Live Science.

Ціна «Великої зеленої стіни»

Найвідомішим проєктом відновлення лісів Китаю є так звана «Велика зелена стіна», розпочата ще у 1978 році для стримування пустель на посушливій півночі країни. Завдяки цій та іншим ініціативам лісистість Китаю зросла з 10% у 1949 році до понад 25% сьогодні. Площа нових насаджень співмірна з територією Алжиру.

Реклама

Проте вчені з’ясували, що дерева не лише утримують ґрунт, а й активно споживають воду. Ліси мають глибоке коріння, яке витягує вологу із землі, після чого вона випаровується в атмосферу через листя (процес транспірації). Дослідники виявили, що внаслідок масового озеленення цей процес значно прискорився, що призвело до втрати вологи у ґрунтах на локальному рівні.

Куди зникла вода

Аналіз даних за період з 2001 по 2020 рік показав тривожну тенденцію. У східному мусонному регіоні та північно-західній посушливій зоні, які разом займають 74% території Китаю, кількість доступної прісної води зменшилася.

Парадокс полягає в тому, що хоча водний цикл став активнішим, вода не завжди повертається туди, звідки випарувалася. Вітри можуть переносити вологу на відстань до 7000 кілометрів.

У результаті виграв лише Тибетський регіон, де кількість опадів та доступність води зросла. Решта ж території, де проживає більшість населення і розташовані орні землі, стикнулася з дефіцитом водних ресурсів. Вчені попереджають, що подальші плани з озеленення повинні враховувати цей фактор, аби не погіршити ситуацію з водопостачанням людей та сільського господарства.

Реклама

Нагадаємо, в Україні з’явилося 40 млрд молодих дерев. Після підриву Каховської ГЕС відновлюється заплавний ліс, але унікальні види Дніпра можуть зникнути.