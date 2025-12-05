Мирний план Росії та США: переговорник Путіна поглузував із заяв канцлера Мерца про "ігри" Заходу

Перемовник Кремля Кирило Дмитрієв / © Associated Press

Перемовник Кремля Кирило Дмитрієв, який представляє Росію у взаємодіях зі США щодо «мирного плану», глузливо прокоментував цитовані у ЗМІ слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у злитій розмові європейських лідерів.

Свій в’їдливий коментар Дмитрієв опублікував у своєму X, поширивши одну з новин про зміст конфіденційної розмови.

Дмитрієв зачепився за фразу, яку нібито сказав Мерц у розмові, що «вони ведуть гру — і з вами, і з нами» (Україною і Європою).

«Канцлер Мерц звинувачує американців в «іграх»… Дорогий Мерц, та ви навіть не у грі. Ви самі себе дискваліфікували підбурюванням до війни, зривом миротворчих зусиль, нереалістичними пропозиціями, суїцидом західної цивілізації, міграцією і впертою тупістю», — написав перемовник Кремля.

Скриншот допису Дмитрієва

Нагадаємо, йдеться про транскрипт телефонної розмови, отриманий Spiegel, за участі євролідерів, генсека НАТО і Зеленського. Лідери Франції та Німеччини, згідно з ним, висловлювали конкретні побоювання, що Сполучені Штати можуть «зрадити Україну та Європу» у переговорах, які ведуть з Кремлем щодо потенційної мирної угоди.