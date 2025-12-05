ТСН в социальных сетях

Политика
571
1 мин

Мирный план России и США: переговорщик Путина посмеялся над заявлениями канцлера Мерца об "играх" Запада

Дмитриев зацепился за фразу, которую якобы сказал Фридрих Мерц в разговоре, что «они ведут игру и с вами, и с нами» (Украиной и Европой).

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Кирилл Дмитриев

Переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев / © Associated Press

Переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев, представляющий Россию во взаимодействиях с США по «мирному плану», насмешливо прокомментировал цитируемые в СМИ слова канцлера Германии Фридриха Мерца в слитом разговоре европейских лидеров.

Свой язвительный комментарий Дмитриев опубликовал в своем X, распространив одну из новостей о содержании конфиденциального разговора.

Дмитриев зацепился за фразу, которую якобы сказал Мерц в разговоре, что «они ведут игру — и с вами, и с нами» (Украина и Европа).

«Канцлер Мерц обвиняет американцев в «играх»… Дорогой Мерц, но вы даже не в игре. Вы сами себя дисквалифицировали подстрекательством к войне, срывом миротворческих усилий, нереалистичными предложениями, суицидом западной цивилизации, миграцией и упрямой тупостью», — написал переговорщик Кремля.

Скриншот сообщения Дмитриева

Скриншот сообщения Дмитриева

Напомним, речь идет о транскрипте телефонного разговора, полученном Spiegel, при участии евролидеров, генсека НАТО и Зеленского. Лидеры Франции и Германии, согласно ему, выражали прямые опасения, что Соединенные Штаты могут «предать Украину и Европу» в переговорах, которые ведут с Кремлем относительно потенциального мирного соглашения.

