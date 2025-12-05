Скандал в Киеве: частный жєк бросает дома через 3 миллиона долга

Жители требуют больше времени для создания ОСМД

В Киеве разгорелся скандал, связанный с управлением многоквартирными домами. Частное общество отказалось обслуживать четыре многоэтажки в разных районах города. 28 ноября граждан поставили перед фактом, что с 1 февраля 2026 обслуживание будет прекращено, а им следует создавать ОСМД или искать другую компанию.

Речь идет об ООО «Ковальская-Жилсервис», которое обслуживает 35 жилых домов в столице.

Долги и толчок к созданию ОСМД

Представители частной обслуживающей компании сообщают, что они всегда стремились предоставлять жильцам качественные и надежные услуги.

«Впрочем, действующий тариф на обслуживание не соответствует фактическим затратам и не предусматривает накопления средств на капитальные работы — такие как ремонт фасада, замена сетей, капитальный ремонт лифтов или паркинга», — говорится в сообщении, которое было направлено жителям.

И добавляют: чтобы обеспечить надлежащий уровень содержания дома, общество вынуждено покрывать часть реальных затрат за свой счет.

Задолженность совладельцев перед обществом по четырем адресам превышает 3 миллиона гривен.

Перемышльская, 2Г — 641 849,42 грн

Касияна, 2/1 — более 678 000 грн

Срибнокильская, 2а — 1 001 281,11 грн

•Мишуги, 12 — 794 906,96 грн

«С 01 февраля 2026 года общество прекращает предоставление услуг по содержанию домов и придомовой территории (паркингов) по указанным адресам. Это означает, что ответственность за содержание общего имущества переходит к его совладельцам», — заявляют в ООО «Ковальская-Жилсервис».

Там подчеркивают, что совладельцам необходимо самостоятельно определиться с последующей формой управления домом — создать объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) или передать функции другой компании-управителю, отвечающей их запросам.

И добавляют, если в текущем отопительном сезоне 2025-2026 совладельцы не успеют найти нового управляющего или не смогут самостоятельно обеспечить управление котельной, общество готово обеспечить эту услугу до конца отопительного сезона — 1 апреля 2026 года. Предоставление остальных услуг будет прекращено с 1 февраля 2026 года.

Кстати, речь идет о домах, которые были введены в эксплуатацию в 2006, 2007, 2010 и 2015 годах. То есть «старшему» дому почти 20 лет.

Мы пытались узнать больше о причинах отказа от обслуживания домов, но у ООО «Ковальская-Жилсервис» пока не нашли время для общения.

Что говорят жильцы о долгах

Жители указанных домов говорят, что о прекращении обслуживания их известили 28 ноября, объявлением в домовых чатах.

Жители добавляют, что «новость» для них стала неожиданностью, потому что процесс создания ОСМД не был начат, а установленные обществом сроки его создания называют нереалистичными.

«Чтобы создать ОСМД, нужно пройти определенную процедуру, которая растянута во времени. Раньше мы не могли этого сделать, поскольку нас обслуживало ООО „Ковальская-Жилсервис“. А что касается долгов более 641 тысячи гривен по нашему дому на Перемышльской, то это платеж за один месяц и эта сумма перекочевывает из месяца в месяц — это нормальная дебиторская задолженность, которая существует годами», — рассказывает ТСН.ua Александр, житель дома.

Сложности по созданию ОСМД

Жители говорят, что сейчас проводят консультации с адвокатами и обсуждают процесс создания ОСМД.

«К сожалению, создать ОСМД через два месяца невозможно. Для начала нам нужно провести общее собрание жителей. Надо объявить людям об их проведении, а на это по закону уделяется 10-14 дней. Всем владельцам, по обязательной процедуре, нужно разослать приглашение. Это можно сделать только через почту заказным письмом, которое стоит 40-50 гривен. Надо разослать приглашение для 400 квартир, а это уже бюджет в 16-20 тысяч гривен», — рассказывает Александр.

Сколько дней нужно, чтобы создать ОСМД

Если все соседи соберутся, должно состояться голосование по созданию ОСМД и утверждению тарифов. Голосование должно продолжаться 45 дней. То есть 14 плюс 45 дней — это уже два месяца.

«Проблема в том, что голосование у нас закончится уже тогда, когда уйдет частный жэк. Для нас это чревато тем, что 31 января общество разорвет договоры с ДТЭК и „Киевводоканал“. То есть, энергетики могут прийти, снять контрольные показатели, отключить в доме лифты и места общего пользования от электроэнергии. С энергетиками мы просто не успеем заключить договор», — рассказывает Александр.

Только после обнародования голосования за создание ОСМД люди смогут создать юридическое лицо и подать документы в ЦНАП, а это продлится еще некоторое время. Только после этого можно идти в ДТЭК для заключения договора, а это еще две недели.

«То есть по срокам, которые перед нами поставило ООО „Ковальская-Жилсервис“, перейти в новое управление невозможно. Общество должно предоставить нам нормальный срок, чтобы мы в спокойном режиме создали ОСМД и взяли на себя вопросы управления домом. К сожалению, нам такой шанс не предоставили», — отмечает представитель дома.

Боятся остаться без света

Жители опасаются, что в феврале их дом может остаться без лифтов и освещения.

«В квартирах освещение будет, потому что жители будут платить по показаниям счетчиков, а вот в местах общего пользования его может не быть. Его нам просто могут выключить, потому что мы станем домом, „который не на балансе“. Поэтому февраль месяц может стать для нас по-настоящему „лютым“, — говорит Александр.

ТСН.ua поинтересовался у КГГА: как действовать жильцам в таких случаях и что нужно делать, чтобы не оказаться в подобной ситуации. Опубликуем мнение горадминистрации, как только получим ответ.