Макрон попередив Зеленського про серйозну небезпеку: деталі від Spiegel

Президенту Володимиру Зеленському слід бути дуже обережним найближчими днями. Так, президент Франції Еммануель Макрон попередив українського лідера, що США «можуть втрутитися в питання територій без надання гарантій безпеки».

Про це повідомляє Der Spiegel.

«США можуть зрадити Україну»

Видання наводить висловлювання, які зафіксовані на стенограмі телефонної розмови між президентом Франції, канцлером Німеччини, президентом Фінляндії, генсеком НАТО та президентом Зеленським.

«США можуть зрадити Україну в питанні територій без надання гарантій безпеки», — йдеться у розмові між європейськими лідерами.

Макрон констатував: для Зеленського існує серйозна небезпека.

Як зазначають автори матеріалу, вимоги Росії щодо територіальних поступок є одним із найчутливіших моментів переговорів.

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, США ведуть гру.

«Вони (американці — ред.) грають в ігри. І з вами (українцями — ред.), і з нами (європейцями — ред.)», — висловився він.

Не лишився осторонь і президент Фінляндії Александр Стубб.

«Ми не можемо залишити Володимира Зеленського з цими хлопцями», — зазначив він, маючи на увазі радників Трампа Стіва Віткоффа й Джареда Кушнера.

Генсек НАТО Марк Рютте підтримав сказане Стуббом, підкресливши необхідність захистити Зеленського.