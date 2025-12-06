Таропрогноз на 6 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Це день, коли особиста відповідальність та чесність із собою стають головними орієнтирами. Таро підказує: настав час визначити, що для вас справді має вагу, відмовитися від хаосу та здійснити крок до порядку. Енергетика дня конструктивна, але вимагає зібраності, дисципліни та фокусування.

Прогноз для кожного знака зодіаку

Овен — Сімка Мечів

Уникайте поспішних рішень. День вчить діяти стратегічно та обережно.

Телець — Лицар Пентаклів

Послідовність і стабільний рух уперед. Ваша праця сьогодні особливо результативна.

Близнюки — П’ятірка Кубків

Можливе розчарування, але ви бачите лише частину картини. Не втрачайте перспективи.

Рак — Імператриця

День творчості й достатку. Можливі приємні новини, пов’язані з сім’єю або ресурсами.

Лев — Четвірка Жезлів

Атмосфера підтримки й радості. Можливий маленький домашній чи професійний успіх.

Діва — Туз Пентаклів

Новий шанс у матеріальних або професійних питаннях. Скористайтеся можливістю.

Терези — Десятка Кубків

Гармонія у стосунках та емоційна стабільність. Ідеальний день для родини та спілкування.

Скорпіон — Сила

Ви сьогодні володієте внутрішнім ресурсом для подолання будь-яких труднощів.

Стрілець — Вісімка Жезлів

Події прискорюються. Може надійти несподівана звістка або пропозиція.

Козоріг — Паж Пентаклів

Новий початок у навчанні або роботі. День сприятливий для планування майбутніх кроків.

Водолій — Сімка Пентаклів

Період очікування. Результати дозрівають, не підганяйте події.

Риби — Помірність

Пошук балансу. День потребує спокою, м’яких рішень і внутрішнього вирівнювання.

6 грудня дає знакам можливість відкоригувати напрям, зміцнити межі та вибудувати стабільність. Це день, що сприяє відновленню порядку — у думках, почуттях та діях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

