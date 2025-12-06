Вибухи у Чернігові: РФ атакувала критичну інфраструктуру

Наслідки атаки / © ДСНС

Реклама

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Чернігова та району.

Про наслідки повідомили у ДСНС.

Зокрема, у Корюківському районі зафіксовані влучання у житловому секторі та по цивільному обʼєкту.

Реклама

«У м. Чернігів та Чернігівському районі противник завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні відомства.

Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ударів. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, всю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян. Троє людей травмовано.

Через російський ракетний обстріл Київської області у Фастові пошкоджено залізничну інфраструктуру. Напрямки потягів, які прямують через місто, змінюють.