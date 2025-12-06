- Дата публікації
Польща відреагувала на нічну масовану атаку на Україну
Сусідня Польща піднімала в небо авіацію і приводила у повну бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони вночі проти 6 грудня через атаку РФ на Україну.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
“Оперативне командування Збройних сил Польщі активувало необхідні сили та ресурси, що є в його розпорядженні. Винищувачі підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан готовності”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору. Зокрема, в районах, що прилягають до зон, які під загрозою.
“Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та ресурси залишаються готовими до негайного реагування”, - наголосили польські військові.