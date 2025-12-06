ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2
Час на прочитання
1 хв

Польща відреагувала на нічну масовану атаку на Україну

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Польща відреагувала на нічну масовану атаку на Україну

© Associated Press

Сусідня Польща піднімала в небо авіацію і приводила у повну бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони вночі проти 6 грудня через атаку РФ на Україну.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

“Оперативне командування Збройних сил Польщі активувало необхідні сили та ресурси, що є в його розпорядженні. Винищувачі підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан готовності”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору. Зокрема, в районах, що прилягають до зон, які під загрозою.

“Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та ресурси залишаються готовими до негайного реагування”, - наголосили польські військові.

Дата публікації
Кількість переглядів
2
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie