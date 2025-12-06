Ворог масовано атакує Київщину: є поранені серед мирних жителів

Дрон / © ТСН.ua

Під час чергової масованої атаки дронами та ракетами по Київській області постраждали мирні мешканці. У регіоні зафіксовано щонайменше троє поранених, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

За даними адміністрації, у Вишгородському районі постраждала жінка 1979 року народження. Вона отримала уламкові поранення руки, грудної клітки та спини, а також закриту травму шийного відділу хребта. Потерпілу госпіталізували до місцевої лікарні.

Ще одна жінка, 40 років, у тому ж районі дістала рвану рану щоки. Медики надали допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього діагностовано рвану рану лівої гомілки, стан не потребує госпіталізації.

Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Ворожа атака триває, сили ППО працюють по цілях.

Калашник закликав мешканців області залишатися в укриттях і не наражати себе на небезпеку.