Враг массированно атакует Киевщину: есть раненые среди мирных жителей

В ходе очередной массированной атаки дронами и ракетами по Киевской области пострадали мирные жители. В регионе зафиксированы по меньшей мере трое раненых, сообщил начальник Киевской ОВ Николай Калашник.

По данным администрации, в Вышгородском районе пострадала женщина 1979 года рождения. Она получила обломочные ранения руки, грудной клетки и спины, а также закрытую травму шейного отдела позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу.

Еще одна женщина, 40 лет, в том же районе получила рваную рану щеки. Медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него диагностирована рваная рана левой голени, состояние не нуждается в госпитализации.

Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Вражеская атака продолжается, силы ПВО работают по целям.

Калашник призвал жителей области оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности.