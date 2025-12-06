- Дата публикации
Враг массированно атакует Киевщину: есть раненые среди мирных жителей
Массированная атака дронами и ракетами по Киевской области привела к ранению троих мирных жителей в Вышгородском районе и Фастове.
В ходе очередной массированной атаки дронами и ракетами по Киевской области пострадали мирные жители. В регионе зафиксированы по меньшей мере трое раненых, сообщил начальник Киевской ОВ Николай Калашник.
По данным администрации, в Вышгородском районе пострадала женщина 1979 года рождения. Она получила обломочные ранения руки, грудной клетки и спины, а также закрытую травму шейного отдела позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу.
Еще одна женщина, 40 лет, в том же районе получила рваную рану щеки. Медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него диагностирована рваная рана левой голени, состояние не нуждается в госпитализации.
Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Вражеская атака продолжается, силы ПВО работают по целям.
Калашник призвал жителей области оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности.