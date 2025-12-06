ТСН в социальных сетях

Мир
96
1 мин

Рязань и область атаковали дроны: сообщают о пожарах и падениях обломков

В Рязанской области РФ ночью сбили несколько беспилотников, обломки упали в разных районах Рязани.

Елена Кузьмич
Атака на Рязань

Рязань и область подверглись атакам беспилотников в ночь на субботу. Об этом заявил губернатор региона. По его словам, средства противовоздушной обороны РФ сбили несколько БПЛА над территорией области.

«Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных разрушений нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», - сообщил глава региона.

Несмотря на официальные заверения, местные жители в соцсетях утверждают, что один из дронов попал в жилой дом, а также сообщают об ударе по нефтеперерабатывающему заводу. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Обстоятельства атаки и масштабы поражения уточняются.

Напомним, дроны ранее атаковали Краснодарскую область России: под ударом оказался морской порт в городе Темрюк, где начался масштабный пожар. Там осуществляется транспортировка нефтепродуктов.

Также было неспокойно в Чечне — туда тоже пришли дроны.

96
