Рязань и область атаковали дроны: сообщают о пожарах и падениях обломков
В Рязанской области РФ ночью сбили несколько беспилотников, обломки упали в разных районах Рязани.
Рязань и область подверглись атакам беспилотников в ночь на субботу. Об этом заявил губернатор региона. По его словам, средства противовоздушной обороны РФ сбили несколько БПЛА над территорией области.
«Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных разрушений нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», - сообщил глава региона.
Несмотря на официальные заверения, местные жители в соцсетях утверждают, что один из дронов попал в жилой дом, а также сообщают об ударе по нефтеперерабатывающему заводу. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Обстоятельства атаки и масштабы поражения уточняются.
Напомним, дроны ранее атаковали Краснодарскую область России: под ударом оказался морской порт в городе Темрюк, где начался масштабный пожар. Там осуществляется транспортировка нефтепродуктов.
Также было неспокойно в Чечне — туда тоже пришли дроны.