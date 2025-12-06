Дніпро накриває чорний дим після вибухів: місто та область опинилися під атакою

Дніпро / © фото з соцмереж

Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи, після чого над містом здійнялася густа хмара чорного диму. У соціальних мережах мешканці повідомляють про перебої зі світлом. Офіційна інформація про наслідки уточнюється.

Очільник Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко закликав громадян не нехтувати безпекою.

"Дніпро та область під атакою. Не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть себе та близьких", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння та зафіксували швидкісні повітряні цілі, що рухалися в напрямку Дніпра.

Офіційні служби закликають мешканців залишатися в укриттях до завершення тривоги.

