- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1435
- Час на прочитання
- 1 хв
У Полтаві сталися вибухи
На Полтавщині від минулого вечора не припиняється тривога.
Близько 08:00 суботи, 6 грудня, у Полтаві сталися потужні вибухи. У регіоні понад дев’ять годин лунають сирени - від 22:42 5 грудня.
Про це повідомили місцеві медіа.
“У Полтаві було чути звук вибуху”,- повідомили кореспонденти “Суспільного”.
Нагадаємо, сьогодні зранку у Луцьку сталися потужні вибухи, небо - в диму. За даними міської влади, обласний центр атакували БпЛА. Після ударів у місті горять продуктові склади в одному з мікрорайонів.