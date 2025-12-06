ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1435
1 хв

У Полтаві сталися вибухи

На Полтавщині від минулого вечора не припиняється тривога.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дим.

Дим. / © Associated Press

Близько 08:00 суботи, 6 грудня, у Полтаві сталися потужні вибухи. У регіоні понад дев’ять годин лунають сирени - від 22:42 5 грудня.

Про це повідомили місцеві медіа.

“У Полтаві було чути звук вибуху”,- повідомили кореспонденти “Суспільного”.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Луцьку сталися потужні вибухи, небо - в диму. За даними міської влади, обласний центр атакували БпЛА. Після ударів у місті горять продуктові склади в одному з мікрорайонів.

