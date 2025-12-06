Что случилось со свадебной короной королевы Шарлотты

Королева Шарлотта / Фото: культурное достояние

Когда Шарлотта вышла замуж за короля Георга III в 1761 году и он заказал для нее свадебную корону. Это была невероятная бриллиантовая корона, созданная так, чтобы скромно сидеть на макушке головы королевы Шарлотты, рассказала историк Эми Боингтон.

Шарлотта носила корону во время венчания с королем, а также во время их коронации, которая состоялась в сентябре 1761 года.

На этом портрете мы видим, как она держит свою корону. Хотя в более поздние годы ее изображают с короной не так часто — очевидно, королева почти перестала ее носить. Однако королева иногда одалживала корону своим невесткам на свадьбу, что, вероятно, стало традицией.

После смерти королевы Шарлотты в 1818 году в своем завещании она отметила, что украшения, которые ей подарили на свадьбу, включая свадебную корону, должны стать фамильными реликвиями Ганновера. Они перешли к ее сыну Георгу IV, затем к другому ее сыну Вильгельму IV, а затем их унаследовала Виктория, когда стала королевой в 1837 году.

Однако в это время шел большой спор о том, кому должны принадлежать ганноверские драгоценности, ведь Виктория как женщина не могла быть королевой Ганновера. Королевство Ганновер унаследовал ее дядя, герцог Камберлендский, и он требовал вернуть ганноверские драгоценности в Ганновер в Германии, но Виктория хотела их сохранить, поэтому вопрос рассматривал суд.

В 1857 году комиссия постановила, что драгоценности должны быть возвращены в Ганновер, и королева Виктория была этим потрясена, ведь среди того, что она потеряла, была и корона королевы Шарлотты, которая вернулась в Германию.

В 1866 году Ганноверское королевство было аннексировано Пруссией, и королевская семья бежала в изгнание в Австрию. Однако ганноверские драгоценности, сначала были закопаны из-за страха конфискации, а затем тайно вывезены графиней Кильмансегг обратно в Лондон для хранения в Банке Англии. В течение многих лет корона появлялась на публике и ее часто надевали представительницы Ганноверской семьи на свадьбы. Последнее публичное появление короны королевы Шарлотты состоялось в 1981 году и больше ее не видели.