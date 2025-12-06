"Темпы продвижения РФ выросли": Жданов предупредил, какие города под угрозой

Олег Жданов / © ТСН

Путин делает ставку на войну на истощение в Украине. Сколько мы еще выдержим, сказать очень тяжело. В то же время, не стоит терять оптимизм и надежду.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

«Да, Италия выбыла, но она отставала от помощи и финансовой, и военной. А вот, например, такие страны как Австралия и Новая Зеландия влились и будут финансироваться. В общем, как говорят некоторые командиры, по крайней мере командир 3-го армейского корпуса говорит, что еще не поздно. Если президент сменит главкома и даст волю нашим командирам по реформированию, то еще можно спасти ситуацию на фронте. Но тяжело мы создаем себе препятствия сами, а потом их мужественно пытаемся преодолеть», — объясняет Олег Жданов.

По его словам, к сожалению, темпы РФ в плане продвижения несколько выросли. Военный эксперт рассказал, что некоторые города могут оказаться под угрозой в ближайшее время:

«Из больших городов на сегодняшний день ближайшая перспектива нескольких месяцев у нас — это Покровск-Мирноград. Это самые такие города. Возможно, может возникнуть угроза Гуляйполю и Константиновке. Пока что Славянск-Краматорск, я бы сказал, что в 2026 году вряд ли эта проблема может стать по поводу попыток штурма этих населенных пунктов. Подойти к их границам с севера или с юга, через Константиновку или через Лиман, по всей вероятности. Если ситуация не изменится на линии фронта, и останется такой, как есть».

