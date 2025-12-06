“Рецепт” идеальной планеты: где во Вселенной лучшие миры для жизни

Во Вселенной могут быть миры, которые лучше подходят для жизни, чем наша планета. / © pixabay.com

Поиски внеземной жизни обычно сосредоточены на поиске "второй Земли". Однако некоторые ученые предлагают мыслить шире и искать миры, которые могут быть даже лучше нашего. Концепция «сверхжизнепригодных планет» предполагает существование небесных тел, имеющих больше шансов на расцвет биоразнообразия, чем наш дом.

Об этом пишет IFLScience.

Почему Земля – не идеал

Еще в 2014 году ученые Рене Геллер и Джон Армстронг выдвинули гипотезу, что Земля может оказаться не лучшим местом для жизни во Вселенной. По их мнению, существуют планеты, способные поддерживать более богатую флору и фауну.

Исследователи аргументируют это тем, что определенные условия могут быть более благоприятными для эволюции. Например, немного более высокая температура, большая площадь поверхности или лучшая звезда могут превратить планету в настоящий рай для живых организмов.

Рецепт идеальной планеты

Ученые определили несколько ключевых характеристик, которые делают мир «сверхжизнепригодным»:

Правильная звезда. Наше Солнце — желтый карлик, срок жизни которого относительно короткий по космическим меркам. Оранжевые карлики (К-типа) живут дольше и являются более стабильными. Они излучают меньше вредного ультрафиолета, что уменьшает потребность в мощном озоновом слое.

Размер имеет значение. Идеальная планета должна быть на 20-30% больше Земли. Это обеспечит большую площадь для жизни и более активную тектонику плит, что важно для климатического баланса.

Чуть теплее. Высшая температура в сочетании с влагой может создать условия, похожие на тропические земные леса, которые являются самыми богатыми биоразнообразием зонами на нашей планете.

Нашли ли астрономы такие миры

В 2020 году астрономы составили список из 24 планет, которые теоретически могут быть «сверхжизнепригодными». Однако ученые предостерегают от преждевременных выводов.

Большинство этих объектов еще нуждаются в подтверждении, ведь современные телескопы не всегда позволяют точно определить природу таких далеких тел. Кроме того, даже если планета соответствует критериям размера и орбиты, другие факторы, такие как состав атмосферы или соседние газовые гиганты, могут сделать ее непригодной для жизни.

Поэтому пока есть только кандидаты на звание «лучшего дома», но поиски продолжаются.

