Политика
426
"Кремль устраивает показательную игру": эксперт о визите Ван И в Москву в день встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Кремль подал сигнал США о неизменности союза с Пекином.

Светлана Несчетная
Ван И прибыл в Москву одновременно с Виткоффом

Ван прибыл в Москву одновременно с Виткоффом / © Associated Press

Кремль намеренно организовал встречу глав МИД РФ и Китая именно в то время, когда диктатор принимал американских представителей.

Такое мнение высказал председатель ГО Украины в НАТО Юрий Романюк в эфире «Киев24».

По словам эксперта, это должно было создать демонстративный сигнал миру: Москва ведет диалог с США, однако не удаляется от Китая.

«Так Россия пытается показать Вашингтону, что стратегическое партнерство с Пекином остается незыблемым и не зависит от их контактов с американскими политическими кругами», — подытожил Романюк.

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван прибыл в Москву одновременно со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Ван И провел встречу с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

426
