"Кремль влаштовує показову гру": експерт про візит Ван Ї до Москви у день зустрічі Путіна з Віткоффом та Кушнером
Кремль подав сигнал США про незмінність союзу з Пекіном.
Кремль навмисно організував зустріч очільників МЗС РФ та Китаю саме в той самий час, коли диктатор приймав американських представників.
Таку думку висловив голова ГО Україна в НАТО Юрій Романюк в етері «Київ24».
За словами експерта, це мало створити демонстративний сигнал світові: Москва веде діалог зі США, проте не віддаляється від Китаю.
«Так Росія намагається показати Вашингтону, що стратегічне партнерство з Пекіном залишається непорушним і не залежить від жодних їхніх контактів з американськими політичними колами», — підсумував Романюк.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прибув до Москви одночасно зі спецпосланцем США Стівеном Віткоффом. Ван Ї провів зустріч із секретарем Радбезу РФ Сергієм Шойгу.