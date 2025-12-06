ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

"Кремль влаштовує показову гру": експерт про візит Ван Ї до Москви у день зустрічі Путіна з Віткоффом та Кушнером

Кремль подав сигнал США про незмінність союзу з Пекіном.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Ван Ї прибув до Москви одночасно з Віткоффом

Ван Ї прибув до Москви одночасно з Віткоффом / © Associated Press

Кремль навмисно організував зустріч очільників МЗС РФ та Китаю саме в той самий час, коли диктатор приймав американських представників.

Таку думку висловив голова ГО Україна в НАТО Юрій Романюк в етері «Київ24».

За словами експерта, це мало створити демонстративний сигнал світові: Москва веде діалог зі США, проте не віддаляється від Китаю.

«Так Росія намагається показати Вашингтону, що стратегічне партнерство з Пекіном залишається непорушним і не залежить від жодних їхніх контактів з американськими політичними колами», — підсумував Романюк.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прибув до Москви одночасно зі спецпосланцем США Стівеном Віткоффом. Ван Ї провів зустріч із секретарем Радбезу РФ Сергієм Шойгу.

Дата публікації
Кількість переглядів
91
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie