Смертельный "тройной удар": каким будет последний день Земли и когда он наступит
Ученые назвали точную дату и причину гибели всех млекопитающих — как формирование суперконтинента запустит «тройной удар» вымирания.
Вся жизнь на Земле когда-нибудь закончится, величайшие памятники нашего общества превратятся в бессмысленные руины, а каждое млекопитающее будет уничтожено навсегда — и ученые считают, что знают, когда произойдет эта трагедия.
Об этом пишет UNILAD.
Как и следует ожидать, учитывая четырехмиллиардную историю жизни на этой планете, это не будет какой-нибудь массивный астероид, который уничтожит большую часть, если не всю жизнь, как в случае массового вымирания динозавров, уничтожившего 75 процентов всех видов на планете.
Живые существа, вероятно, столкнутся с «тройным ударом» вымирания, которое сделает Землю непригодной для жизни, как показало исследование Nature Geoscience, проведенное с помощью суперкомпьютера.
Но, к счастью, несмотря на угрозу для среды обитания, вызванную изменением климата, сжиганием ископаемого топлива, у вас, вероятно, еще есть несколько сотен миллионов лет, прежде чем планета переживет одновременно три масштабных события, которые приведут к гибели жизни.
Ученые из Бристольского университета (Великобритания) описали, что все млекопитающие исчезнут в течение 250 миллионов лет в результате совпадения трех основных и неизбежных факторов.
Согласно исследованию, первое крупное событие вымирания состоится после формирования одного последнего суперконтинента, когда все сухопутные массы в конце концов объединятся из-за тектоники плит в «Пангее Ультиме».
Этот процесс будет включать усиливающиеся извержения вулканов и потоп парникового эффекта, что повлечет за собой выброс химических веществ в атмосферу, повышая температуру по всему миру до 40–50°C.
Это значительно превысит воздействие сжигания каждого отдельного ископаемого топлива на планете, что само по себе повысит среднюю глобальную температуру на 12°C.
При таких температур ни одно млекопитающее не смогло бы выжить.
Авторы исследования объяснили: «В сочетании с тектонико-географическими вариациями атмосферного CO2 и усилением эффекта континентальности для суперконтинентов, Земля может добиться переломного момента, что сделает ее непригодной для жизни млекопитающих».
Затем может произойти резкое падение температуры, как это было задокументировано в предыдущем формировании суперконтинента, которое в последний раз происходило 200 миллионов лет назад.
С этим резким падением температуры произойдет еще одно событие вымирания — ишемический некроз, который уничтожит всех людей или других млекопитающих, каким-то образом выжившим после взрыва температуры 50°C, когда CO2 заполнит атмосферу.
Ишемический некроз наступает, когда низкие температуры приводят к сильному сужению кровеносных сосудов, что по сути мумифицирует оставшиеся на Земле теплокровных существ.
Эти резкие взлеты и падение температур в сочетании с растущим содержанием углекислого газа в атмосфере образуют «тройной удар» событий вымирания, которые сделают нашу планету несовместимой с жизнью.
