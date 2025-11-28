Смертельный "тройной удар": каким будет последний день Земли и когда он наступит

Ученые раскрыли шокирующий сценарий, уничтожающий всю жизнь на планете / © Архів

Вся жизнь на Земле когда-нибудь закончится, величайшие памятники нашего общества превратятся в бессмысленные руины, а каждое млекопитающее будет уничтожено навсегда — и ученые считают, что знают, когда произойдет эта трагедия.

Об этом пишет UNILAD.

Как и следует ожидать, учитывая четырехмиллиардную историю жизни на этой планете, это не будет какой-нибудь массивный астероид, который уничтожит большую часть, если не всю жизнь, как в случае массового вымирания динозавров, уничтожившего 75 процентов всех видов на планете.

Живые существа, вероятно, столкнутся с «тройным ударом» вымирания, которое сделает Землю непригодной для жизни, как показало исследование Nature Geoscience, проведенное с помощью суперкомпьютера.

Но, к счастью, несмотря на угрозу для среды обитания, вызванную изменением климата, сжиганием ископаемого топлива, у вас, вероятно, еще есть несколько сотен миллионов лет, прежде чем планета переживет одновременно три масштабных события, которые приведут к гибели жизни.

Ученые из Бристольского университета (Великобритания) описали, что все млекопитающие исчезнут в течение 250 миллионов лет в результате совпадения трех основных и неизбежных факторов.

Согласно исследованию, первое крупное событие вымирания состоится после формирования одного последнего суперконтинента, когда все сухопутные массы в конце концов объединятся из-за тектоники плит в «Пангее Ультиме».

Этот процесс будет включать усиливающиеся извержения вулканов и потоп парникового эффекта, что повлечет за собой выброс химических веществ в атмосферу, повышая температуру по всему миру до 40–50°C.

Это значительно превысит воздействие сжигания каждого отдельного ископаемого топлива на планете, что само по себе повысит среднюю глобальную температуру на 12°C.

При таких температур ни одно млекопитающее не смогло бы выжить.

Авторы исследования объяснили: «В сочетании с тектонико-географическими вариациями атмосферного CO2 и усилением эффекта континентальности для суперконтинентов, Земля может добиться переломного момента, что сделает ее непригодной для жизни млекопитающих».

Затем может произойти резкое падение температуры, как это было задокументировано в предыдущем формировании суперконтинента, которое в последний раз происходило 200 миллионов лет назад.

С этим резким падением температуры произойдет еще одно событие вымирания — ишемический некроз, который уничтожит всех людей или других млекопитающих, каким-то образом выжившим после взрыва температуры 50°C, когда CO2 заполнит атмосферу.

Ишемический некроз наступает, когда низкие температуры приводят к сильному сужению кровеносных сосудов, что по сути мумифицирует оставшиеся на Земле теплокровных существ.

Эти резкие взлеты и падение температур в сочетании с растущим содержанием углекислого газа в атмосфере образуют «тройной удар» событий вымирания, которые сделают нашу планету несовместимой с жизнью.

