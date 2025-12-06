Как избавиться от запаха в стиральной машине: простой способ, о котором мало кто знает

Стиральная машина / © pexels.com

Стиральная машина представляет собой технику, без которой трудно представить современный быт. Однако многие хозяйки сталкиваются с одинаковой проблемой — одежда после стирки теряет свежесть, а в барабане появляется затхлый, резкий запах. Причина проста: внутри техники скапливаются грязь, остатки моющих средств и даже плесень.

Об этом пишет Express.

Все это не только снижает качество стирки, но и переносит бактерии на одежду. Однако существует быстрый и дешевый метод, который поможет вернуть машинке свежесть.

Почему возникает запах и что происходит внутри машинки

Если дверцу после стирки полностью закрывать, внутри быстро накапливается влага. Остатки порошка и кондиционера оседают на стенках барабана и в труднодоступных частях техники, где со временем образуется плесень. Она не уничтожается во время стирки, а наоборот переходит на одежду, поэтому вещи вместо чистого аромата обладают неприятным запахом.

Для очистки стиральной машины совсем не нужно покупать дорогие средства. Летом и зимой на кухне почти каждой семьи есть фрукт, который отлично справится со смрадом — лимон.

Как применить метод:

Разрежьте лимон пополам. Посыпьте обе части солью — она усилит очищающий эффект. Положите лимон прямо в барабан. Запустите краткую программу стирки без белья.

Уже после первого цикла неприятный запах значительно снизится или исчезнет полностью. Лимонная кислота уничтожает бактерии, а соль помогает растворить налет.

Очистка барабана не единственный важный этап. Нельзя сразу закрывать дверцу после стирки — устройство должно проветриться, иначе влага будет оседать внутри. Полезно периодически промывать лоток для порошка и открывать фильтр внизу, где скапливается вода с характерным запахом. Регулярный уход помогает избегать грибка и продлевает ресурс техники.

Оптимальная частота — примерно один раз в месяц. Это следует делать не только тогда, когда запах уже ощутим, но и как профилактика, чтобы стиральная машина работала эффективно, а вещи после стирки оставались абсолютно свежими.

Напомним, эксперты по ремонту назвали простые правила, которые помогут избежать большинства неисправностей стиральной машины.

Среди ключевых советов: не перегружать барабан, оставлять дверцу приоткрытой после стирки для предотвращения плесени, регулярно чистить сливной фильтр, а также раз в месяц запускать пустой цикл на высокой температуре с очистителем для удаления накипи.