Около 90 кг монет под полом: археологи обнаружили настоящий античный "сейф"

В античной копилке обнаружили более 40 тысяч римских монет

В небольшом французском селе Сенон археологи совершили открытие, проливающее свет на финансовые привычки людей времен Римской империи . Во время раскопок древнего поселения исследователи Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) нашли три керамических сосуда. Две из них были заполнены десятками тысяч монет.

Об этом пишет Live Science.

Вес находки – почти 90 килограммов

Масштаб клада впечатляет. Первый кувшин содержал около 38 килограммов монет, что, по оценкам нумизматов, соответствует примерно 23-24 тысячам единиц.

Вторая амфора оказалась еще тяжелее – вместе с содержанием она весила около 50 килограммов. Однако, по подсчетам экспертов, монет в нем несколько меньше — от 18 до 19 тысяч. К сожалению, третий кувшин оказался пустым — его содержимое забрали еще в древности, оставив всего несколько монет в дне.

В общей сложности находка может насчитывать более 40 000 монет, датируемых периодом между 280 и 310 годами нашей эры. Среди них есть изображения императоров так называемой Галльской империи, которая некоторое время существовала отдельно от Рима.

Это был не тайник, а «сейф»

Обычно сокровища закапывали на скорую руку, убегая от опасности. Но в этом случае все смотрится иначе. Амфоры были бережно установлены в специально оборудованные ямы в полу жилой комнаты. Отверстия кувшинов находились на уровне земли, что делало их легкодоступными.

Ученые полагают, что это был своеобразный «домашний банк» или сейф для долгосрочных сбережений.

"Наличие нескольких монет, застрявших на ободке кувшина, четко указывает на то, что их клали туда уже после того, как амфору закопали", - говорится в отчете археологов.

То есть владельцы регулярно прилагали деньги в свои тайники, пользуясь ими как копилками.

Почему деньги остались в земле

Дом, где нашли монеты, был богатым — с каменными стенами и подогревом пола. Однако история этого "банка" закончилась трагически. В начале IV века поселение уничтожил большой пожар.

Вероятно, именно огонь заставил жителей бежать, оставив свои сбережения, которые пролежали под землей почти два тысячелетия, пока их не обнаружили современные исследователи.

Напомним, в древнем греческом городе на Эгейском побережье археологи обнаружили небольшой глиняный горшок, наполненный персидскими золотыми монетами. Это сокровище, зарытое около 2400 лет назад , может скрывать трагическую тайну.