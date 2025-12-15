ТСН в социальных сетях

Политика
1339
1 мин

У Путина сделали заявление о терминах "урегулирования" в Украине

В Москве дерзко говорят, мол, Путин хочет мира, а не "отдых".

Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле продолжают цинично заявлять, мол, их «фюрер» Владимир Путин вроде бы «открыт к миру».

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Путин открыт к миру и серьезным решениям. Он против создания временных передышек и уловок», — цинично выразился он.

По словам помощника диктатора, установление сроков по «украинскому урегулированию» – это «неблагодарное дело».

Песков рассказал, что Вашингтон не информирует Кремль в режиме реального времени о ходе контактов с Украиной в Берлине. Москва, говорит помощник «фюрера», ожидает сведений после завершения переговоров.

Напомним, издание BILD со ссылкой на источники, знакомые с переговорами в Берлине, пишет о том, что появился реальный шанс мира в Украине. В Европе, как утверждают собеседники издания, считают, что президент США Дональд Трамп хочет объявить о «мире к Рождеству».

По сообщениям The New York Times, президент Владимир Зеленский может пойти на компромисс. Киев готов временно отказаться от вступления в НАТО в обмен на мощные гарантии безопасности от США, которые должны предотвратить новое вторжение России.

1339
