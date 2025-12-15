- Дата публикации
У Путина сделали заявление о терминах "урегулирования" в Украине
В Москве дерзко говорят, мол, Путин хочет мира, а не "отдых".
В Кремле продолжают цинично заявлять, мол, их «фюрер» Владимир Путин вроде бы «открыт к миру».
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
«Путин открыт к миру и серьезным решениям. Он против создания временных передышек и уловок», — цинично выразился он.
По словам помощника диктатора, установление сроков по «украинскому урегулированию» – это «неблагодарное дело».
Песков рассказал, что Вашингтон не информирует Кремль в режиме реального времени о ходе контактов с Украиной в Берлине. Москва, говорит помощник «фюрера», ожидает сведений после завершения переговоров.
Напомним, издание BILD со ссылкой на источники, знакомые с переговорами в Берлине, пишет о том, что появился реальный шанс мира в Украине. В Европе, как утверждают собеседники издания, считают, что президент США Дональд Трамп хочет объявить о «мире к Рождеству».
По сообщениям The New York Times, президент Владимир Зеленский может пойти на компромисс. Киев готов временно отказаться от вступления в НАТО в обмен на мощные гарантии безопасности от США, которые должны предотвратить новое вторжение России.