СБУ атакували підводний човен РФ у Новоросійську, який запускав по Україні "Калібри"

Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами ЗСУ провела масштабну спеціальну операцію в акваторії порту Новоросійська, у результаті якої було уражено підводний човен ВМФ РФ.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у Telegram.

Удару зазнала дизель-електрична субмарина проєкту 636.3 типу «Варшавянка» (класифікація НАТО — Kilo). Атаку здійснили українські підводні безпілотники Sub Sea Baby, які вперше в історії бойових дій застосувалися саме проти підводного човна. Внаслідок підриву судно отримало критичні пошкодження та втратило боєздатність.

За наявною інформацією, на борту ураженої субмарини перебували чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», що використовувалися російською стороною для ракетних ударів по території України.

Операцію було проведено силами 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ у взаємодії з підрозділами Військово-морських сил України.

Вартість підводних човнів цього класу оцінюється приблизно у 400 млн доларів США. Водночас через дію міжнародних санкцій та обмежений доступ Росії до технологій будівництво нової аналогічної субмарини може обійтися щонайменше у 500 млн доларів. Підводні човни типу «Варшавянка» відомі також під неофіційною назвою «Чорна діра» — через високий рівень шумопоглинання та складність їх виявлення сонарними системами.

