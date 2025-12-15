ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
402
3 хв

Відключення світла на 16 грудня: актуальні графіки для всіх областей України

Графіки відключення світла запровадили для українців на 16 грудня.

Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

В Україні продовжують діяти графіки відключення світла. Зокрема, 16 грудня електроенергію вимикатимуть у столиці та в низці інших областей. Українців закликають продовжувати ощадливо споживати електроенергію.

Про це повідомляє ДТЕК та місцеві обленерго.

Графіки відключення світла у Києві

У столиці діятимуть 6 черг відключення світла. Електроенергію вимикатимуть у такому порядку:

Графік відключення світла у Києві / © ДТЕК

Графік відключення світла у Києві / © ДТЕК

Графік відключення світла у Києві / © ДТЕК

Графік відключення світла у Києві / © ДТЕК

Графіки відключення світла у Київській області

У Київській області теж діятимуть графіки відключення. Зокрема застосують наступні черги:

Графіки відключення світла на Київській області / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київській області / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київській області / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київській області / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині діятимуть наступні графіки відключення:

Графік відключення світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графік відключення світла у Сумській області

На Сумщині діятимуть наступні графіки відключення:

Графік відключення світла у Сумській області

Графік відключення світла у Сумській області

Графік відключення світла у Запорізькій області

Відповідно до команди НЕК «Укренерго», з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 16 грудня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • 1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

  • 1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

  • 2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

  • 2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

  • 3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

  • 3.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

  • 4.1: 00:00 — 00:30, 06:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

  • 4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

  • 5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

  • 5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

  • 6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

  • 6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла в Вінницькій області

У Вінницькі області діятимуть наступні графіки відключення:

Графік відключення світла в Вінницькій області

Графік відключення світла в Вінницькій області

Графік відключення світла у Черкаській області

Години відсутності електроенергії:

  • 1.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00;

  • 1.2 00:00 — 02:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00;

  • 2.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00;

  • 2.2 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00;

  • 3.1 06:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;

  • 3.2 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;

  • 4.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;

  • 4.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 24:00;

  • 5.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;

  • 5.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00;

  • 6.1 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00;

  • 6.2 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00.

Графік відключення світла у Харківській області

Зокрема додаткові графіки відключення світла, за даними обленерго, торкнуться Богодухівського району електромереж у Харківській області. 16 грудня орієнтовно з 9:00 до 17:00 без електроенергії частково залишаться мешканці низки населених пунктів:

  • Богодухів (вул. Привокзальна Слобідка);

  • Кручик (Залужанська, Зелена, Лісна, Соснова, Шевченка, Шкільна, пров. Лісний, Шкільний, Шевченка, Зелений, Сосновий);

  • Павлівка (Берегова, Високе, Дубове, Кооперативна, Лугова, Миру, Піщана, Центральна, Шкільна та низка провулків);

  • Семенів Яр (Лісова, Костянтинівка, Сонячна);

  • Заброди (Центральна, пров. Польовий);

  • Шарівка (Лісова, Лугова, Санаторська, Соснова, Центральна, Богдана Хмельницького, Василя Ємця, Миколаївська, Миколи Макаренка, Миру, Молодіжна, Набережна, Перемоги, Світла, Фіалковська, Шкільна).

Графік відключення світла у Житомирській області

На 16.12.2025р. по команді НЕК «Укренерго» буде застосовано:
з 00:00 до 06:00 -1,5 черги

  • з 06:00 до 08:00 — 2,0 черги

  • з 08:00 до 10:00 — 2,5 черги

  • з 10:00 до 20:00 — 3,0 черги

  • з 20:00 до 22:00 — 2,5 черги

  • з 22:00 до 24:00 — 2,0 черга

Графік відключення світла у Кіровоградській області

Станом на 20:38 15 грудня графік на 16 грудня мав такий вигляд:

  • Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • Черга 3.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • Черга 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

  • Черга 4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

  • Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

  • Черга 5.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

  • Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

  • Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Графік відключення світла у Полтавській області

У зв’язку з виникненням дефіциту потужності в ОЕС України внаслідок обстрілів російською федерацією об’єктів енергетичної інфраструктури України, у Полтавській області будуть застосовані графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) з 0:00 до 23:59 16 грудня 2025 року в обсязі 5 черг:

Графік відключення світла у Полтавській області

Графік відключення світла у Полтавській області

Нагадаємо, 16 грудня, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла.

Також експерт дав поради, як вижити в Україні без газу, світла та води.

402
