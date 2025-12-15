Відключення світла 16 грудня: де і коли не буде електрики

Відключення світла 16 грудня

Завтра, 16 грудня, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла.

Про це передає «Укренерго».

«Завтра, 16 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — йдеться в повідомленні.

Скільки черг відключатимуть одночасно, в «Укренерго» не уточнили.

Причина відключень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад та більшість голів ОВА у своїх соцмережах.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

