Чимало народних прикмет і повір’їв пов’язано зі звуками та звичками. Один з таких загадкових звуків — це різкий стукіт.

Згідно з народними повір’ями, тлумачення цього явища може змінюватись залежно від місця й часу, коли людина його почула.

ТСН.ua пояснює, про що може попереджати цей звук, якщо ви його почули.

Різкий стукіт у вікно

Несподіваний стукіт у вікно, особливо на верхніх поверхах багатоповерхівки, може збити з пантелику кожного. Народні прикмети кажуть, що такий звук віщує біду та неприємні звістки, водночас це може означати, що незабаром на господаря будинку чекають неприємні зміни у житті.

Водночас тлумачення цієї прикмети залежить від характеру звуку:

гучний та наполегливий стукіт — може бути провісником серйозних неприємностей у фінансовій чи діловій сфері;

протяжний звук, схожий на скрегіт чи дряпання — це прикмета до важких випробувань в особистому житті або у спілкуванні з оточуючими;

дзвінкий та уривчастий стукіт — за повір’ями, він обіцяє приголомшливі новини, які, однак, стануть неприємним сюрпризом і спричинять негаразди.

Значення та трактування цієї прикмети також змінюються залежно від того, в який час ви почули цей звук:

вранці — прикмета, що душа когось із родичів, які пішли в інший світ, повідомляє про свою появу;

вдень (і якщо ви чуєте його приблизно в один і той самий час) — це прикмета до непроханих і не дуже приємних гостей, візит яких напевно призведе до проблем і прикрощів;

пізно ввечері — це знак, що передвіщає тяжку хворобу або відхід у засвіти когось із родичів;

вночі, — означає, що потойбічні злісні духи намагаються потрапити до будинку і проникнути в тіло когось із домочадців.

Стукіт у двері

За народними уявленнями, стукіт у двері посеред ночі, коли за ними нікого нема, був посланням з іншого світу. Цей знак міг бути як добрим, так і зловісним.

Зокрема, серія із трьох ударів віщувала швидку смерть близької людини. Частіше ж такий звук сприймали безпосередньо як загрозу: начебто злі духи намагаються проникнути в оселю. Щоб їм завадити, заборонялося відчиняти двері чи вікна.

Інша справа — ранковий стукіт. Його вважали відносно безневинним, що пророкує лише незначні перешкоди, здатні швидко вирішитися.

Майте на увазі, що народні прикмети не є наукою, прикмети та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформацію не потрібно сприймати занадто серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

