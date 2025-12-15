Загроза реальна: голова розвідки Британії в першому виступі б’є на сполох

Нова голова британської MI6 Блез Метревелі виступила зі своєю першою публічною промовою у Лондоні в понеділок, 15 грудня 2025 року / © Associated Press

Голова британської секретної розвідки MI6 Блез Метревелі в першому публічному виступі попередила про «серйозну загрозу, яка походить від РФ».

Про це пише Вloomberg.

Очільниця MI6 звинуватила диктатора Путіна в навмисному затягуванні переговорів щодо припинення війни в Україні, що ускладнює зусилля президента Дональда Трампа з досягнення угоди до кінця року.

«Ми всі продовжуємо стикатися з загрозою агресивної, експансіоністської та ревізіоністської Росії, яка прагне підкорити Україну та членів НАТО», — заявила Блез Метревелі під час свого першого публічного виступу від вересня, коли вона стала головою MI6.

«Він затягує переговори та перекладає вартість війни на власне населення», — сказала Метревелі про Путіна.

Керівниця спецслужби запевнила, що Велика Британія продовжуватиме чинити тиск на Путіна, підтримуючи Україну.

«Путін не повинен сумніватися, наша підтримка триває. Тиск, який ми чинимо від імені України, буде тривати», — додала вона.

На думку видання, слова Метревелі свідчать про те, що оцінка західних представників служб безпеки щодо того, що Путін не має наміру припиняти бойові дії в Україні найближчим часом, майже не змінилася, незважаючи на переговори щодо припинення війни, які відбулися між Кремлем та американськими переговірниками протягом останніх тижнів.

Минулого місяця її попередник Річард Мур заявив Bloomberg, що останні розвідувальні дані, до яких він мав доступ перед тим, як залишити свою посаду, свідчать про те саме.

Метревелі, яка восени обійняла посаду голови Секретної розвідувальної служби, — перша жінка, яка очолила британське зовнішнє розвідувальне агентство. Вона змінила на цій посаді Річарда Мура 1 жовтня.

Нагадаємо, президент Зеленський розкрив ключові розбіжності з Росією щодо перемир’я.