Угроза реальна: глава разведки Британии в первом выступлении бьет тревогу

Новая глава британской MI6 Блез Метревели выступила со своей первой публичной речью в Лондоне в понедельник, 15 декабря 2025 года / © Associated Press

Глава британской секретной разведки (MI6) Блез Метревели в первом публичном выступлении предупредила о «серьезной угрозе, исходящей от России».

Об этом пишет Вloomberg.

Глава MI6 обвинила диктатора Путина в умышленном затягивании переговоров по прекращению войны в Украине, что усложняет усилия президента Дональда Трампа по достижению соглашения до конца года.

«Мы все продолжаем сталкиваться с угрозой агрессивной, экспансионистской и ревизионистской России, стремящейся покорить Украину и членов НАТО», — заявила Блез Метревели во время своего первого публичного выступления с сентября, когда она стала главой MI6.

«Он затягивает переговоры и переводит стоимость войны на собственное население», — сказала Метревели о Путине.

Метревели заверила, что Великобритания будет продолжать оказывать давление на Путина, поддерживая Украину.

«Путин не должен сомневаться, наша поддержка продолжается. Давление, которое мы оказываем от имени Украины, будет продолжаться», — добавила она.

По мнению издания, слова Метревели свидетельствуют о том, что оценка западных представителей служб безопасности относительно того, что Путин не намерен прекращать боевые действия в Украине в ближайшее время, почти не изменилась, несмотря на переговоры по прекращению войны, которые состоялись между Кремлем и американскими переговорщиками в последние недели.

В прошлом месяце ее предшественник Ричард Мур заявил Bloomberg, что последние разведывательные данные, к которым он имел доступ перед тем, как покинуть свой пост, свидетельствуют о том же.

Метревели, которая осенью заняла должность главы Секретной разведывательной службы, — первая женщина, возглавившая британское внешнее разведывательное агентство. Она сменила на этом посту Ричарда Мура 1 октября.

Напомним, президент Зеленский раскрыл ключевые разногласия с Россией по поводу перемирия.