Ольга Сумская показалась с экс-мужем Евгением Паперным и рассказала об их отношениях сейчас

Ольга Сумская и Евгений Паперный

Украинская актриса Ольга Сумская показалась со своим первым мужем, народным артистом Украины Евгением Паперным.

Соответствующими кадрами, которые были сделаны в театре, знаменитость поделилась в Instagram-stories. На коротком видео была изображена Ольга Сумская, а к ней тем временем подошел Евгений Паперный. Как говорит актер, перед зрителями предстала "незабываемая пара".

После развода с годами бывшие супруги сумели достичь приятельских отношений. Как говорит Евгений Паперный, теперь он работает вместе с Ольгой Сумской и ее нынешним мужем Виталием Борисюком.

Ольга Сумская и Евгений Паперный / © instagram.com/olgasumska

"И снова встреча. Незабываемая пара. Вот такие мы. Вы представляете? Все время задают вопросы: "А как вы, бывшие, можете еще общаться?". Дружим! Работаем! Вместе с Виталиком, с Олей, втроем", - поделился актер.

Отметим, Ольга Сумская и Евгений Паперный состояли в браке с 1987 года до 1991-го. За это время у них родилась дочь Антонина. Брак пары распался, поскольку Сумская закрутила роман на стороне с актером Виталием Борисюком, за которого до сих пор замужем и воспитывает с ним общую дочь Анну.

Напомним, недавно Ольга Сумская откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Артистка также назвала диагноз, который внес коррективы в ее жизнь.