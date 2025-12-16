ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
152
Время на прочтение
1 мин

Ольга Сумская показалась с экс-мужем Евгением Паперным и рассказала об их отношениях сейчас

Экс-супругов объединяет совместная работа.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Ольга Сумская и Евгений Паперный

Ольга Сумская и Евгений Паперный

Украинская актриса Ольга Сумская показалась со своим первым мужем, народным артистом Украины Евгением Паперным.

Соответствующими кадрами, которые были сделаны в театре, знаменитость поделилась в Instagram-stories. На коротком видео была изображена Ольга Сумская, а к ней тем временем подошел Евгений Паперный. Как говорит актер, перед зрителями предстала "незабываемая пара".

После развода с годами бывшие супруги сумели достичь приятельских отношений. Как говорит Евгений Паперный, теперь он работает вместе с Ольгой Сумской и ее нынешним мужем Виталием Борисюком.

Ольга Сумская и Евгений Паперный / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Евгений Паперный / © instagram.com/olgasumska

"И снова встреча. Незабываемая пара. Вот такие мы. Вы представляете? Все время задают вопросы: "А как вы, бывшие, можете еще общаться?". Дружим! Работаем! Вместе с Виталиком, с Олей, втроем", - поделился актер.

Отметим, Ольга Сумская и Евгений Паперный состояли в браке с 1987 года до 1991-го. За это время у них родилась дочь Антонина. Брак пары распался, поскольку Сумская закрутила роман на стороне с актером Виталием Борисюком, за которого до сих пор замужем и воспитывает с ним общую дочь Анну.

Напомним, недавно Ольга Сумская откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Артистка также назвала диагноз, который внес коррективы в ее жизнь.

Дата публикации
Количество просмотров
152
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie