Загинув український митець-фронтовик: історія Юрія Костишина
Україна втратила Юрія Костишина військовослужбовця 44-ї артилерійської бригади та відомого фронтового фотографа.
Фотограф, митець і військовослужбовець Юрій Костишин (псевдо “Кіт Характерник”) загинув у віці 48 років.
Про це повідомляє PEN Ukraine.
Юрій Костишин народився у Тернополі. 2015 року він добровільно приєднався до лав Збройних сил України та проходив службу у складі 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Після початку повномасштабного вторгнення Росії воював у складі 44-ї окремої артилерійської бригади, брав участь в обороні Києва, бойових діях на Житомирщині, Донеччині та Запоріжжі.
Під час служби на фронті Юрій почав фотографувати — знімав природу та своїх побратимів на мобільний телефон. Із 2023 року його фронтові світлини презентувалися в Україні та за кордоном, зокрема у Львові, Тернополі, Києві та Вільнюсі. Його роботи використовувалися в артбуках, поетичних збірках і музичних релізах, а тексти публікувалися у благодійних книжкових проєктах та антологіях військових авторів.
Наразі у “Видавництві 333” триває передпродаж артбуку Юрка Костишина “Абидобраніч. Книга світлин та емоцій” — збірки текстів і фотографій воєнного часу, створених безпосередньо на лінії фронту.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
