Війна
120
1 хв

Загинув український митець-фронтовик: історія Юрія Костишина

Україна втратила Юрія Костишина військовослужбовця 44-ї артилерійської бригади та відомого фронтового фотографа.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Юрій Костишин загинув у віці 48 років

Юрій Костишин загинув у віці 48 років / © pixabay.com

Фотограф, митець і військовослужбовець Юрій Костишин (псевдо “Кіт Характерник”) загинув у віці 48 років.

Про це повідомляє PEN Ukraine.

Юрій Костишин загинув у віці 48 років. / © Фото із соціальних мереж

Юрій Костишин народився у Тернополі. 2015 року він добровільно приєднався до лав Збройних сил України та проходив службу у складі 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Після початку повномасштабного вторгнення Росії воював у складі 44-ї окремої артилерійської бригади, брав участь в обороні Києва, бойових діях на Житомирщині, Донеччині та Запоріжжі.

Під час служби на фронті Юрій почав фотографувати — знімав природу та своїх побратимів на мобільний телефон. Із 2023 року його фронтові світлини презентувалися в Україні та за кордоном, зокрема у Львові, Тернополі, Києві та Вільнюсі. Його роботи використовувалися в артбуках, поетичних збірках і музичних релізах, а тексти публікувалися у благодійних книжкових проєктах та антологіях військових авторів.

Наразі у “Видавництві 333” триває передпродаж артбуку Юрка Костишина “Абидобраніч. Книга світлин та емоцій” — збірки текстів і фотографій воєнного часу, створених безпосередньо на лінії фронту.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Великої Британії повідомило про загибель свого військовослужбовця під час перебування в Україні.

120
