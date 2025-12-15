- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 553
- Час на прочитання
- 1 хв
Не сьогодні: у Умєрова уточнили його заяву про домовленість зі США
Умєров заявив про реальний прогрес у переговорах зі США.
Секретар РНБО Рустем Умєров, який взяв участь у дводенних перемовинах з американською делегацією в Берліні (Німеччина) щодо припинення війни, назвав їх «конструктивними та продуктивними»
Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров.
За його словами, протягом останніх двох днів було досягнуто «реального прогресу».
«Сподіваємося, що зрештою ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру», — зазначив він.
Умєров попередив, що зараз у ЗМІ багато анонімних спекуляцій. Тому він закликав українців не піддаватися на чутки та провокації.
«Американська команда на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером працює надзвичайно конструктивно, щоб допомогти Україні знайти шлях до довгострокової мирної угоди. Українська команда надзвичайно вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають», — підсумував секретар РНБО.
Зауважимо, що спочатку українські ЗМІ подали некоректний переклад поста Умєрова в соцмережі Х, що нібито угоду можуть укласти вже сьогодні.
Як пояснила «РБК-Україна» речниця Умєрова Діана Давітян, йдеться про те, що домовленість може бути досягнута «зрештою», а не буквально «до кінця сьогоднішнього дня».
Раніше журналіст Axios повідомив, що сьогоднішня зустріч Віткоффа із Зеленським була продуктивною.