Політика
271
1 хв

Сьогоднішня зустріч Віткоффа із Зеленським була продуктивною — журналіст Axios

Оцінка журналіста Axios Барака Равіда свідчить про позитивний результат взаємодії між сторонами.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Віткофф, Рубіо і Кушнер

Стів Віткофф, Марко Рубіо і Джаред Кушнер / © Associated Press

Сьогоднішня зустріч президента України Володимира Зеленського та спецпредставника президента Сполучених Штатів Стіва Віткоффа, була продуктивною.

Про це повідомив журналіст видання Axios Барак Равід у соцмережі X.

«Сьогоднішня зустріч Віткоффа із Зеленським була продуктивною», — написав Равід.

Хоча деталі та конкретні теми переговорів наразі не розголошуються, оцінка журналіста свідчить про позитивний результат взаємодії між сторонами.

Допис журналіста Axios Барака Равіда / © скриншот

Нагадаємо, у понеділок, 15 грудня, у Берліні завершилися переговори президента України Володимира Зеленського з делегацією зі США на чолі зі спецпредставником президента Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Після завершення розмови з американцями, Зеленський вирушив на заплановану із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром зустріч.

Раніше 15 грудня у Берліні українська та американська делегації зібралися на другий раунд переговорів про мирний план США для закінчення війни в Україні.

За підсумками попередньої зустрічі, 14 грудня, завдовжки у п’ять годин Віткофф заявив про «досягнення значного прогресу». Він поінформував, що відбулися «поглиблені обговорення» мирного плану з 20-ти пунктів.

