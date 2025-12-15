- Дата публікації
Сьогоднішня зустріч Віткоффа із Зеленським була продуктивною — журналіст Axios
Оцінка журналіста Axios Барака Равіда свідчить про позитивний результат взаємодії між сторонами.
Сьогоднішня зустріч президента України Володимира Зеленського та спецпредставника президента Сполучених Штатів Стіва Віткоффа, була продуктивною.
Про це повідомив журналіст видання Axios Барак Равід у соцмережі X.
«Сьогоднішня зустріч Віткоффа із Зеленським була продуктивною», — написав Равід.
Хоча деталі та конкретні теми переговорів наразі не розголошуються, оцінка журналіста свідчить про позитивний результат взаємодії між сторонами.
Нагадаємо, у понеділок, 15 грудня, у Берліні завершилися переговори президента України Володимира Зеленського з делегацією зі США на чолі зі спецпредставником президента Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Після завершення розмови з американцями, Зеленський вирушив на заплановану із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром зустріч.
Раніше 15 грудня у Берліні українська та американська делегації зібралися на другий раунд переговорів про мирний план США для закінчення війни в Україні.
За підсумками попередньої зустрічі, 14 грудня, завдовжки у п’ять годин Віткофф заявив про «досягнення значного прогресу». Він поінформував, що відбулися «поглиблені обговорення» мирного плану з 20-ти пунктів.