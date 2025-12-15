ТСН у соціальних мережах

Політика
2780
1 хв

Переговори України і США про мир завершилися

Після зустрічі з представниками США Зеленський вирушив на зустріч зі Штайнмаєром.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Українська делегація під час прибуття на переговори в Берліні

Українська делегація під час прибуття на переговори в Берліні / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

У Берліні завершилися переговори президента України Володимира Зеленського з делегацією зі США на чолі зі спецпредставником президента Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це повідомив журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Після завершення розмови з американцями, Зеленський вирушив на заплановану із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром зустріч.

Нагадаємо, раніше 15 грудня у Берліні українська та американська делегації зібралися на другий раунд переговорів про мирний план США для закінчення війни в Україні.

За підсумками попередньої зустрічі, 14 грудня, завдовжки у п’ять годин Віткофф заявив про «досягнення значного прогресу». Він поінформував, що відбулися «поглиблені обговорення» мирного плану з 20-ти пунктів.

