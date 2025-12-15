- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2780
- Час на прочитання
- 1 хв
Переговори України і США про мир завершилися
Після зустрічі з представниками США Зеленський вирушив на зустріч зі Штайнмаєром.
У Берліні завершилися переговори президента України Володимира Зеленського з делегацією зі США на чолі зі спецпредставником президента Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Про це повідомив журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.
Після завершення розмови з американцями, Зеленський вирушив на заплановану із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром зустріч.
Нагадаємо, раніше 15 грудня у Берліні українська та американська делегації зібралися на другий раунд переговорів про мирний план США для закінчення війни в Україні.
За підсумками попередньої зустрічі, 14 грудня, завдовжки у п’ять годин Віткофф заявив про «досягнення значного прогресу». Він поінформував, що відбулися «поглиблені обговорення» мирного плану з 20-ти пунктів.