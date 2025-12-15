Прем’єр Чехії назвав бажану дату завершення війни в Україні

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що було б добре, аби залучені до мирних переговорів лідери поставили собі за мету завершити війну в Україні в річницю російського вторгнення. На думку політика, всі сторони мають отримати гарантії безпеки.

Про це Бабіш сказав після першого засідання свого уряду, повідомляє PAP.

«Було б добре, якби панове Трамп, Макрон, Мерц, Стармер, Зеленський, Путін домовилися про перемир’я і поставили собі таку мету, щоб у цю сумну річницю агресії Путіна проти України — 24 лютого — цю війну було завершено, а всі сторони отримали гарантії безпеки», — заявив чеський прем’єр.

Реклама

Він наголосив, що учасникам протистояння варто зосередитися на обговоренні миру, а не лише на війні.

Бабіш також підтримав ідею подальшого надання Україні гуманітарної допомоги через механізми Євросоюзу. За його словами, підготовка до засідання Євроради цього тижня, а також ініціативи щодо замороження та конфіскації російських активів «є динамічними». Політик додав, що існує окрема пропозиція від прем’єр-міністрів Італії, Бельгії та Болгарії, однак її деталі йому наразі невідомі.

Нагадаємо, у Берліні 15 грудня відбувся другий раунд важливих переговорів між Україною та США щодо мирного плану. Результати зустрічі наразі не відомі.

За оцінками видання BILD, припинення війни в Україні може статися вже до Різдва. Серед ознак — поява на зустрічі спецпосланців президента США Дональда Трампа: їхня поява раніше означала, що компроміс майже узгоджений. Водночас президент України Володимир Зеленський став обережнішим у формулюваннях щодо територій. В Європі вважають, що Трамп прагне оголосити про «мир до Різдва».