ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
594
Час на прочитання
2 хв

Прем’єр Чехії назвав бажану дату завершення війни в Україні

Крім заклику до миру, чеський Андрей Бабіш торкнувся питання замороження та конфіскації російських активівта гуманітарної допомоги Україні.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш / © Associated Press

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що було б добре, аби залучені до мирних переговорів лідери поставили собі за мету завершити війну в Україні в річницю російського вторгнення. На думку політика, всі сторони мають отримати гарантії безпеки.

Про це Бабіш сказав після першого засідання свого уряду, повідомляє PAP.

«Було б добре, якби панове Трамп, Макрон, Мерц, Стармер, Зеленський, Путін домовилися про перемир’я і поставили собі таку мету, щоб у цю сумну річницю агресії Путіна проти України — 24 лютого — цю війну було завершено, а всі сторони отримали гарантії безпеки», — заявив чеський прем’єр.

Він наголосив, що учасникам протистояння варто зосередитися на обговоренні миру, а не лише на війні.

Бабіш також підтримав ідею подальшого надання Україні гуманітарної допомоги через механізми Євросоюзу. За його словами, підготовка до засідання Євроради цього тижня, а також ініціативи щодо замороження та конфіскації російських активів «є динамічними». Політик додав, що існує окрема пропозиція від прем’єр-міністрів Італії, Бельгії та Болгарії, однак її деталі йому наразі невідомі.

Нагадаємо, у Берліні 15 грудня відбувся другий раунд важливих переговорів між Україною та США щодо мирного плану. Результати зустрічі наразі не відомі.

За оцінками видання BILD, припинення війни в Україні може статися вже до Різдва. Серед ознак — поява на зустрічі спецпосланців президента США Дональда Трампа: їхня поява раніше означала, що компроміс майже узгоджений. Водночас президент України Володимир Зеленський став обережнішим у формулюваннях щодо територій. В Європі вважають, що Трамп прагне оголосити про «мир до Різдва».

Дата публікації
Кількість переглядів
594
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie