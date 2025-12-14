Президент Фінляндії Александер Стубб / © Getty Images

Реклама

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що нинішній етап переговорів щодо миру в Україні є критичним і водночас Україна, ймовірно, ближче до досягнення мирної угоди, ніж будь-коли за останні чотири роки.

Про це Стубб сказав під час інтерв'ю в програмі Buitenhof на каналі NPO 1.

«Ми перебуваємо в критичний момент переговорів щодо миру», — зазначив Стубб.

Реклама

Водночас він наголосив, що процес переговорів наближається до угоди.

«Ми, мабуть, ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли протягом цих чотирьох років», — сказав він.

За словами Стубба, наразі триває робота над трьома ключовими документами, які стануть основою майбутніх домовленостей:

рамковий документ 20-пунктного мирного плану — стратегія, що визначатиме основні кроки до стабілізації ситуації та встановлення миру;

гарантії безпеки для України — механізм, який забезпечить захист територіальної цілісності та суверенітету країни:

відбудова України — комплексний план реконструкції інфраструктури та відновлення економіки після війни.

Президент Фінляндії підкреслив, що над деталями цих документів працюють українська делегація спільно з представниками США та Європейського Союзу, адже слід забезпечити узгодженість та ефективність майбутніх домовленостей.

Реклама

«Ми опрацьовуємо всі деталі разом з американцями, європейцями та українською стороною», — сказав Стубб.

Тим часом спецпосланець президента США Стів Віткофф вже заявив, що під час переговорів у Берліні з українською делегацією щодо мирного плану «досягнуто значного прогресу».

Раніше, 14 грудня, відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та української делегації, Фрідріха Мерца — канцлера Німеччини, а також спецпосланців США Віткоффа та Кушнера в Берліні.