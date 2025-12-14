ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
652
Час на прочитання
2 хв

Критичний етап переговорів: чи наближається Україна до закінчення війни — Стубб відповів

За словами президента Фінляндії, Україна ближче до мирної угоди, ніж будь-коли за чотири роки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Критичний етап переговорів: чи наближається Україна до закінчення війни — Стубб відповів

Президент Фінляндії Александер Стубб / © Getty Images

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що нинішній етап переговорів щодо миру в Україні є критичним і водночас Україна, ймовірно, ближче до досягнення мирної угоди, ніж будь-коли за останні чотири роки.

Про це Стубб сказав під час інтерв'ю в програмі Buitenhof на каналі NPO 1.

«Ми перебуваємо в критичний момент переговорів щодо миру», — зазначив Стубб.

Водночас він наголосив, що процес переговорів наближається до угоди.

«Ми, мабуть, ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли протягом цих чотирьох років», — сказав він.

За словами Стубба, наразі триває робота над трьома ключовими документами, які стануть основою майбутніх домовленостей:

  • рамковий документ 20-пунктного мирного плану — стратегія, що визначатиме основні кроки до стабілізації ситуації та встановлення миру;

  • гарантії безпеки для України — механізм, який забезпечить захист територіальної цілісності та суверенітету країни:

  • відбудова України — комплексний план реконструкції інфраструктури та відновлення економіки після війни.

Президент Фінляндії підкреслив, що над деталями цих документів працюють українська делегація спільно з представниками США та Європейського Союзу, адже слід забезпечити узгодженість та ефективність майбутніх домовленостей.

«Ми опрацьовуємо всі деталі разом з американцями, європейцями та українською стороною», — сказав Стубб.

Тим часом спецпосланець президента США Стів Віткофф вже заявив, що під час переговорів у Берліні з українською делегацією щодо мирного плану «досягнуто значного прогресу».

Раніше, 14 грудня, відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та української делегації, Фрідріха Мерца — канцлера Німеччини, а також спецпосланців США Віткоффа та Кушнера в Берліні.

Дата публікації
Кількість переглядів
652
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie