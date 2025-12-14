ТСН у соціальних мережах

"Луч" згас: у Бєлгороді знову блекаут після обстрілу (відео)

Як повідомляють місцеві пабліки, повторного удару зазнала підстанція «Луч», що спричинило потужну пожежу та стовпи диму.

Дмитро Гулійчук
Сьогодні, 14 грудня, у російському Бєлгороді знову зникла електрика. Повідомляється, що було повторно атаковано підстанцію «Луч».

Про це пишуть місцеві бєлгородські пабліки.

«Попередньо, прильоти в районі ТЕЦ „Луч“, — пишуть у соцмережах.

У Бєлгороді здіймається дим після ракетної небезпеки. У російських пабліках стверджують, що місто було обстріляне з РСЗВ, ймовірно — HIMARS. Зазначається, що Бєлгород був частково знеструмлений.

Гауляйтер Бєлгородської області Гладков підтвердив, що місто зазнало удару. Він визнав, що внаслідок обстрілу є серйозні пошкодження інженерної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що на Бєлгородщині затримали ветерана АТО, який став «лояльним» росіянином.

