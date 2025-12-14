"Луч" згас: у Бєлгороді знову блекаут після обстрілу (відео)

"Прильоти в районі ТЕЦ": Бєлгород охопив дим

Реклама

Сьогодні, 14 грудня, у російському Бєлгороді знову зникла електрика. Повідомляється, що було повторно атаковано підстанцію «Луч».

Про це пишуть місцеві бєлгородські пабліки.

«Попередньо, прильоти в районі ТЕЦ „Луч“, — пишуть у соцмережах.

Реклама

У Бєлгороді здіймається дим після ракетної небезпеки. У російських пабліках стверджують, що місто було обстріляне з РСЗВ, ймовірно — HIMARS. Зазначається, що Бєлгород був частково знеструмлений.

Гауляйтер Бєлгородської області Гладков підтвердив, що місто зазнало удару. Він визнав, що внаслідок обстрілу є серйозні пошкодження інженерної інфраструктури.

Дата публікації 23:17, 14.12.25 Кількість переглядів 6 "Луч" згас: у Бєлгороді знову блекаут (відео)

Раніше повідомлялося, що на Бєлгородщині затримали ветерана АТО, який став «лояльним» росіянином.