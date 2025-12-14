- Дата публікації
Завершення війни в Україні: до переговорів у Берліні приєднається лідер ще однієї країни
Очікується, що в переговорах у Німеччині візьмуть участь керівники низки європейських країн, а також високопосадовці Європейського Союзу і НАТО.
Президент Фінляндії Александер Стубб візьме участь у переговорах щодо ситуації в Україні у німецькому Берліні у понеділок, 15 грудня.
Про це повідомила канцелярія президента країни, пише Yle.
Як зазначається, спершу Стубб планував поїхати до Техасу в США, але поїздка була скасована «через критичну ситуацію в Україні».
Відтак він поїде до Німеччини та візьме участь у зустрічі, що присвячена можливому припиненню вогню в Україні.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили «мирний план» для зупинення війни Росії проти України, а також можливості використання заморожених російських активів.