ЗСУ завдали ударів по нафтопереробному заводу та нафтобазі Росії

ЗСУ / © Associated Press

Сили оборони України завдали ударів по стратегічних об’єктах Росії, уражено нафтопереробний завод у Слов’янську-на-Кубані, нафтобазу в Ростовській області та польовий артилерійський склад на Луганщині.у Краснодарському краї, Ростовській області та на тимчасово окупованій Луганщині

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України у Facebook.

«Сили оборони України продовжують реалізацію заходів, спрямованих на припинення збройної агресії російської федерації проти України», — повідомляють у Генштабі.

Ніч на 17 грудня 2025 року ознаменувалася результативними ударами українських підрозділів Deep Strike по нафтопереробному заводу «Славянский» у місті Слов’янськ-на-Кубані (Краснодарський край РФ). Зафіксовано вибухи та пожежу, ступінь пошкоджень уточнюється. Завод у 2025 році переробляв близько 5,2 млн тонн сирої нафти та конденсату на рік і був задіяний у забезпеченні російських окупантів.

Також підтверджено влучання по території нафтобази «Николаєвская» у Ростовській області РФ. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб «Капітан Гіберт».

На тимчасово окупованій території Луганщини уражено польовий артилерійський склад підрозділу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення. Збитки уточнюються.

Крім того, за результатами місій 14 грудня, українські ударні БПЛА уразили бурову установку імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря. Пошкоджено стаціонарну платформу з експлуатаційно-технічним модулем, що зупинило роботу всіх 14 свердловин із добуванням майже 3,5 тис. тонн газу на добу.

